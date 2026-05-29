Gli studenti grossetani protagonisti della “Festa dello Sport”: sarà dedicata ad Alex Zanardi

Grosseto. Centinaia di studenti e studentesse delle scuole medie e superiori del capoluogo si ritroveranno mercoledì 3 giugno, a partire dalle 9, al Campo Zauli e allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto per partecipare alla “Festa dello Sport”, cimentandosi nelle diverse discipline sportive proposte nel corso della giornata.

L’iniziativa, ideata e organizzata dalla Consulta provinciale dello sport, nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva tra i più giovani, valorizzare gli atleti, favorire l’inclusione e la socializzazione attraverso lo sport e consolidare la collaborazione tra scuola, associazioni sportive e istituzioni. Questa prima edizione sarà dedicata alla memoria di Alex Zanardi, atleta straordinario e simbolo di resilienza, determinazione e passione sportiva, esempio autentico per le nuove generazioni.

L’evento, promosso dalla Provincia di Grosseto, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Grosseto e del Coni. Collaborano all’organizzazione le realtà associative che fanno parte della Consulta provinciale dello Sport, l’Ufficio educazione fisica, la Consulta provinciale della disabilità, il Panathlon Club Grosseto, i Veterani Sportivi e l’Unione nazionale Stelle al Merito sportivo; federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.

Parteciperanno inoltre numerosi istituti scolastici del territorio: le scuole medie Giovanni Pascoli, Vico, Dante Alighieri e Leonardo da Vinci; gli istituti superiori Polo tecnologico Manetti Porciatti, Liceo sportivo Aldi, Isis Fossombroni – potenziamento sportivo, Liceo Fossombroni, Scuola di Nomadelfia, Liceo Rosmini e Leopoldo II di Lorena.

“La Festa dello Sport” è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della Provincia di Grosseto.

Il programma della giornata

Le attività allo stadio Zecchini dedicate agli studenti degli istituti comprensivi inizieranno alle 10 e coinvolgeranno circa 160 studenti delle scuole Giovanni Pascoli, Dante Alighieri e Leonardo da Vinci. Il campo sarà suddiviso in due settori, A e B. In ciascun settore gli studenti saranno formeranno quattro gruppi che, a rotazione, parteciperanno alle diverse discipline sportive previste. Ogni attività avrà una durata di circa 20 minuti. Nel settore A gli studenti della scuola Pascoli parteciperanno ad attività di judo, baseball, giochi sensoriali con la palla e atletica leggera. Nel settore B, invece, gli studenti delle scuole Pascoli, da Vinci e Alighieri si cimenteranno in pallamano, calcio cricket e karate/kendo.

Al Campo Zauli si riuniranno altri 180 studenti. Il programma inizierà alle 9 con un incontro del dottor Simoni, dedicato all’importanza dello sport come strumento educativo e promotore di corretti stili di vita, rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori.

Alle 10 è prevista una coreografia di danza curata dagli studenti del Liceo Rosmini, mentre alle 10.30 inizieranno contemporaneamente tutte le attività sportive sul campo.

Nel lato coperto della pista gli studenti del Fossombroni e del Leopoldo II di Lorena, che hanno seguito il corso Blsd, effettueranno simulazioni sull’utilizzo del defibrillatore.

Sulla pista, nella zona antistante la tribuna, due classi del Fossombroni praticheranno pugilato, mentre nella zona arrivo un gruppo di studenti della scuola Vico si cimenteranno nel Muay Thai. Nell’area della pedana del salto in alto sarà allestito un campo da pickleball che coinvolgerà gli studenti del Manetti Porciatti.

Nel campo in erba sarà predisposta un’area dedicata al badminton con gli studenti del Liceo Aldi e un’altra destinata al baseball con la partecipazione degli studenti della scuola superiore di Nomadelfia. Nel campo di calcio a 5 sarà allestito il campo delle bocce che coinvolgerà un secondo gruppo di studenti della scuola Vico.

Infine, nell’area di ingresso da piazza Donatello, dietro alle tribune, sarà predisposta una postazione di tiro con l’arco, che coinvolgerà un ulteriore gruppo di studenti della scuola Vico.Tutte le attività si svolgeranno sotto la supervisione delle associazioni sportive, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva coinvolti nell’iniziativa.

“Ringraziamo le scuole che hanno aderito all’iniziativa – commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola –. i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e tutte le associazioni che si sono messe a disposizione per accompagnare i giovani nella pratica delle diverse discipline sportive. La ‘Festa dello Sport’ rientra in un progetto più ampio della Consulta provinciale dello sport che prevede ulteriori iniziative orientate a valorizzare le discipline sportive praticate sul territorio e lo sport come fondamentale strumento di inclusione sociale”.