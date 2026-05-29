Danni in una porzione dell’edificio: chiusa la scuola primaria

Manciano (Grosseto). A seguito del riscontro di alcune criticità in una porzione dell’edificio che ospita la scuola primaria di Manciano, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea, per adesso fino a lunedì 1° giugno compreso, del plesso per consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi conseguenti in condizioni di piena sicurezza.

Il Comune è intervenuto tempestivamente attivando gli uffici competenti e i tecnici incaricati. Le attività di controllo e approfondimento sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni.

Nella giornata di lunedì primo giugno, sulla base degli esiti delle verifiche, saranno valutati i successivi provvedimenti e fornite tutte le informazioni necessarie alle famiglie.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione, mantenendo aggiornati cittadini e famiglie sugli sviluppi.