Nuova viabilità estiva nel quartiere: il Comune organizza un incontro pubblico

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale organizza, come già anticipato, un incontro pubblico sulla riorganizzazione della mobilità nel quartiere Senzuno, che sarà introdotta a metà giugno e sarà attiva fino al primo settembre 2026.

L’incontro è rivolto soprattutto ai residenti del quartiere, che avranno la possibilità di avere chiarimenti funzionali e specifici rispetto alle loro esigenze e necessità, affinché l’attivazione della Ztl serale possa rappresentare un reale miglioramento per la vivibilità e per la sicurezza di tutti.

Il provvedimento, che a breve sarà attuato, prevede l’istituzione di diverse aree a priorità pedonale:

via della Repubblica e via Livorno, con area pedonale attiva in orario serale (nel tratto tra via Palermo e via Pistoia esclusa);

via Mentana e via Spiaggia di Levante, con area pedonale 24 ore su 24, nel tratto compreso tra via Mentana e via Firenze;

Sarà istituita inoltre una Zona a traffico limitato 24 ore su 24 in via Firenze e in via Spiaggia di Levante (dall’intersezione con via Siena a via Firenze). L’accesso sarà garantito esclusivamente a residenti, proprietari di garage, strutture ricettive e attività commerciali autorizzate.

Ci saranno inoltre modifiche funzionali ai sensi di marcia di via Pistoia, via Arezzo, via Palermo.

“Durante l’incontro illustreremo le modifiche ai cittadini e saremo a disposizione per domande e chiarimenti”, dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani.

Oltre al sindaco Buoncristiani e all’assessore alla mobilità Marrini, saranno presenti anche i tecnici dell’ente per offrire un quadro informativo esaustivo anche a livello pratico.

Il Comune i cittadini ad intervenire.