Disinnesco di una bomba di aereo: evacuate 50 persone, chiuse le strade e la ferrovia

Orbetello (Grosseto). Sono programmate per domenica 24 maggio, con inizio alle 9.00, le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo da 500 libbre (215 chili con circa 66 chili di tritolo), residuato bellico del secondo conflitto mondiale, rinvenuto all’interno di un terreno adiacente alla strada statale Aurelia al KM 156+900.

Le operazioni

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Grosseto e dal Comando territoriale Nord dell’Esercito, saranno condotte dagli artificieri del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore in due fasi distinte, che prevedono la neutralizzazione sul posto dell’ordigno attraverso la rimozione del sistema di innesco e, successivamente, il trasporto e il brillamento in un’area sicura, individuata nello stesso comune di Orbetello.

Per contenere l’estensione dell’area di sgombero e ridurre i disagi alla cittadinanza, è stata realizzata dai genieri dell’Esercito una struttura di contenimento certificata che ha consentito di ridurre l’area di evacuazione a 352 metri, limitando così il numero di persone da evacuare a circa 50 unità.

E’ stata inoltre prevista la chiusura temporanea di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno, oltre alla linea ferroviaria Roma-Pisa.

Per coordinare le attività, domenica 24 maggio, sarà predisposto e diretto dalla Prefettura di Grosseto un Centro coordinamento soccorsi (Ccs), presso il Comune di Orbetello.