Home AttualitàDisinnesco di una bomba di aereo: evacuate 50 persone, chiuse le strade e la ferrovia
AttualitàAttualità Costa d'ArgentoAttualità GrossetoCosta d'argento

Disinnesco di una bomba di aereo: evacuate 50 persone, chiuse le strade e la ferrovia

Le operazioni saranno effettuate domenica 24 maggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 74 views

Orbetello (Grosseto). Sono programmate per domenica 24 maggio, con inizio alle 9.00, le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo da 500 libbre (215 chili con circa 66 chili di tritolo), residuato bellico del secondo conflitto mondiale, rinvenuto all’interno di un terreno adiacente alla strada statale Aurelia al KM 156+900.

Le operazioni

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Grosseto e dal Comando territoriale Nord dell’Esercito, saranno condotte dagli artificieri del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore in due fasi distinte, che prevedono la neutralizzazione sul posto dell’ordigno attraverso la rimozione del sistema di innesco e, successivamente, il trasporto e il brillamento in un’area sicura, individuata nello stesso comune di Orbetello.

Per contenere l’estensione dell’area di sgombero e ridurre i disagi alla cittadinanza, è stata realizzata dai genieri dell’Esercito una struttura di contenimento certificata che ha consentito di ridurre l’area di evacuazione a 352 metri, limitando così il numero di persone da evacuare a circa 50 unità.

E’ stata inoltre prevista la chiusura temporanea di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell’ordigno, oltre alla linea ferroviaria Roma-Pisa.

Per coordinare le attività, domenica 24 maggio, sarà predisposto e diretto dalla Prefettura di Grosseto un Centro coordinamento soccorsi (Ccs), presso il Comune di Orbetello.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Disinnesco della bomba: le modifiche al traffico e...

Parcheggio stazione, i sindacati: “Bene inserimento in Piano...

Acquedotto del Fiora inaugura una nuova casina dell’acqua:...

Bollettino Hub: in città presentazione della rivista antimilitarista

“Un mare senza barriere”: torna e si amplia...

“Vetulonia Retrò”: in paese torna il fascino del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: