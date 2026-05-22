Centri estivi: il Comune conferma attività educative, ricreative e balneari per bambini e ragazzi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia conferma anche per l’estate 2026 l’organizzazione dei servizi estivi dedicati ai minori dai 3 ai 14 anni, con l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alle famiglie durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, garantendo a bambini e ragazzi occasioni di crescita, socializzazione e svago in un contesto educativo sicuro e qualificato.

Il servizio sarà attivo dal 15 giugno al 12 settembre, dal lunedì al sabato, con orario dalle 8.00 alle 16.00, e sarà articolato in sei distinti turni di frequenza ognuno dei quali potrà accogliere fino a 60 partecipanti:

turno 1 – dal 15 al 30 giugno (14 giorni);

turno 2 – dal primo al 15 luglio (13 giorni);

turno 3 – dal 16 al 31luglio (14 giorni);

turno 4 – dal primo al 15 agosto (12 giorni);

turno 5 – dal 17 al 31 agosto (13 giorni);

turno 6 – dal primo al 12 settembre (11 giorni).

Le attività mattutine si svolgeranno presso l’area adiacente alla spiaggia “Green Beach”, appositamente allestita per ospitare i gruppi dei bambini suddivisi per fasce di età, mentre il pranzo e le attività pomeridiane saranno organizzati nei locali della scuola primaria in località Paduline.

Il progetto prevede attività ludico-ricreative, giochi di gruppo, laboratori creativi, attività sportive, esperienze di socializzazione, momenti educativi, con particolare attenzione all’inclusione sociale.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte e potranno essere presentate fino al 5 giugno.

Le quote di compartecipazione saranno calcolate sulla base dell’Isee, con agevolazioni per le famiglie residenti: riduzioni per il secondo figlio e successivi, esenzioni per particolari situazioni sociali e per utenti con disabilità ai sensi della normativa vigente.

Il servizio sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 iscritti per ciascun turno previsto.

Le domande potranno essere trasmesse al Comune di Castiglione della Pescaia a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf, all’indirizzo pec comune.castiglione.pescaia@legalmail.it; a mano all’Ufficio Protocollo, in Strada Prov.le 3 del Padule Km 19, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00.

La graduatoria verrà predisposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Tutte le informazioni con l’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.