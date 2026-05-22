“Uniti per l’acqua”: premiate le scuole vincitrici del contest di Legambiente e Acquedotto del Fiora

Grosseto. Oltre 800 studenti delle province di Grosseto e Siena protagonisti di una giornata dedicata all’acqua, all’educazione ambientale e alla sostenibilità.

Si è svolta oggi, venerdì 22 maggio, nella sede nazionale di Legambiente a Rispescia, in località Enaoli a Grosseto, la cerimonia finale di premiazione del contest “Uniti per l’acqua”, promosso da Acquedotto del Fiora insieme a Legambiente Festambiente Aps.

Molte le classi giunte in presenza, anche dal senese, per tutte le altre è stato attivato il collegamento online. Rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il progetto ha visto la partecipazione di 37 classi che hanno realizzato, con creatività e impegno, ben 24 elaborati, tutti di grande interesse. Tra questi cinque sono risultati vincitori, di cui due a pari merito, premiati nell’occasione da Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora, e Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente.

“Tutti i lavori realizzati dagli alunni sono di altissimo livello, agli studenti dico grazie per aver partecipato con entusiasmo, impegno e curiosità – afferma Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora –. Visual grafici, disegni, video, podcast, canzoni, fumetti, filastrocche, giochi da tavolo e altro ancora, tutti affascinanti e profondi, realizzati con testa, mani e soprattutto cuore. Ringrazio le scuole, gli insegnanti e gli alunni che hanno scelto di mettersi in gioco e raccontare, a modo loro, la risorsa più preziosa per la vita e la necessità di prendersene cura, anche attraverso comportamenti consapevoli e sostenibili. Il successo del progetto ci spinge a portarlo avanti anche l’anno prossimo, ci rivediamo a settembre per un nuovo anno scolastico insieme”.

“Educare le nuove generazioni al valore dell’acqua significa costruire consapevolezza rispetto a una delle grandi sfide del nostro tempo – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente -. La crisi climatica sta modificando profondamente i territori, l’agricoltura e la disponibilità delle risorse idriche, rendendo indispensabile investire nella formazione e nella partecipazione attiva delle scuole. I lavori presentati oggi dimostrano quanto ragazze e ragazzi abbiano sensibilità, attenzione e creatività rispetto ai temi ambientali. Percorsi come questo aiutano a costruire una cultura della sostenibilità che parte dai territori e coinvolge le comunità educanti, le famiglie e le nuove generazioni”.

Le classi vincitrici

Le classi vincitrici del contest sono state, per la provincia di Grosseto, per la primaria la pluriclasse 1^ 2^ e 3^ della scuola C. Collodi dell’Istituto comprensivo Orsini di Castiglione della Pescaia, plesso di Marina di Grosseto, mentre per la secondaria di I grado la classe 2^ A della scuola Dante Alighieri dell’Istituto comprensivo 4 di Grosseto.

Per la provincia di Siena prime classificate sono state, per la primaria, la classe 1^ D della scuola Angeli di San Giuliano di Puglia di San Casciano dei Bagni dell’Istituto comprensivo di Cetona e, per la secondaria, a parimerito, la classe 2^ D scuola Angeli di San Giuliano di Puglia di San Casciano dei Bagni dell’Istituto comprensivo di Cetona e la classe 1^ A della scuola di San Quirico d’Orcia dell’Istituto comprensivo Insieme.

Le classi vincitrici riceveranno in premio erogatori d’acqua destinati agli istituti scolastici e attività di educazione ambientale. A tutte le scuole coinvolte è stato consegnato un attestato di partecipazione. Tutti gli elaborati realizzati dalle scuole verranno esposti in una mostra dedicata all’interno di Festambiente 2026, che si terrà quest’estate sempre in località Enaoli e Grosseto.

Dopo la premiazione e la consegna degli attestati, gli studenti sono stati coinvolti in percorsi formativi con approfondimenti dedicati al ciclo dell’acqua, alla depurazione, all’efficientamento idrico, al rapporto tra acqua e agricoltura e alle buone pratiche quotidiane per ridurre sprechi e consumi eccessivi. Particolare attenzione è stata dedicata agli effetti della crisi climatica, tema oggi sempre più centrale anche nei territori della Toscana meridionale.

Ad aver partecipato al contest sono stati gli istituti: Istituto comprensivo Vannini Lazzaretti (plessi di Castel del Piano, Seggiano e Montenero); Istituto comprensivo Orsini (plesso di Marina di Grosseto); Istituto comprensivo Pietro Aldi (plesso di Manciano); Istituto comprensivo Grosseto 2 (Grosseto); Istituto comprensivo “Tozzi” (plesso di Scansano); Istituto comprensivo M. Pratesi (plessi di Santa Fiora, Semproniano e Roccalbegna); Istituto comprensivo Grosseto 4 (Grosseto); Istituto comprensivo “G. Civinini” (plessi di Albinia e Fonteblanda); Istituto comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino” (plesso di Gavorrano); Istituto comprensivo “Insieme” (plessi di Buonconvento e San Quirico d’Orcia); Istituto comprensivo Cetona (Plessi di San Casciano dei Bagni).