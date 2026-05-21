Sangue: Grosseto sul podio toscano per frequenza delle donazioni

Grosseto. Grosseto è tra le province toscane dove i donatori donano sangue con maggiore frequenza: con un indice di donazione pari a 2,0, il territorio maremmano si colloca al terzo posto assoluto in regione per frequenza media, superando l’indice regionale (1,92). Un dato che racconta di un rapporto con il dono non episodico, ma strutturale e radicato nella comunità. Nel frattempo, tra i nuovi iscritti si apprezza un forte equilibrio di genere. È quanto emerge dall’ultimo rapporto annuale di Avis Toscana, che fotografa l’andamento 2025 e restituisce per Grosseto un quadro di particolare vitalità.

Una base sociale solida e attiva

L’Avis provinciale di Grosseto conta 7.088 soci complessivi, di cui 6.821 soci donatori — ovvero coloro che hanno effettuato almeno una donazione nell’ultimo biennio — a conferma di una partecipazione ampia e continuativa. Nel solo anno 2025, i donatori attivi sono stati 5.755: una quota pari all’81,19% del totale dei soci, tra le più alte dell’intera Toscana.

Nuove adesioni: quasi la parità tra uomini e donne

Il ricambio dell’associazione grossetana è affidato ai 639 nuovi soci iscritti nel 2025. Tra questi, la componente femminile raggiunge il 46,79% (299 donne), collocandosi tra le percentuali più elevate della regione e segnalando una crescente capacità dell’associazione di mantenere un sostanziale equilibrio di genere tra i nuovi iscritti. Non solo: la partecipazione femminile si esprime anche attraverso le 11 presidenti donne su 28 sedi, la media più alta della Toscana.

L’indice di donazione: Grosseto ai vertici regionali

Il dato che più distingue Grosseto nel panorama toscano è proprio l’intensità della partecipazione: con un indice di donazione di 2,0, ogni donatore attivo si è recato mediamente due volte nei centri trasfusionali nel corso del 2025. È terzo il risultato più alto tra tutte le province toscane – dopo Massa Carrara e, appaiate, la Versilia e Livorno – e si traduce in un contributo concreto alla tenuta dell’intero sistema trasfusionale regionale. Non solo: Grosseto è anche la prima provincia toscana per incidenza di donatori over 65 (5,62%), segno di un legame con il dono che si mantiene saldo nel tempo.

I numeri della raccolta: 11.707 donazioni nel 2025

Il territorio grossetano ha assicurato un apporto determinante con 11.707 donazioni totali. La raccolta di sangue intero ha raggiunto le 8.814 unità, mentre sono state 2.798 le donazioni di plasma — una quota che rappresenta il 23,9% del totale provinciale, in linea con gli obiettivi regionali per la raccolta in aferesi. Le donazioni multicomponent si sono attestate a 95 unità.

“Grosseto ci consegna un messaggio straordinario – dichiara la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze –. Un indice di donazione pari a 2,0 è la misura di una comunità che ha scelto il dono non come gesto occasionale, ma come impegno ricorrente e consapevole. Ogni donatore grossetano dona mediamente due volte l’anno, e questo fa la differenza per il sistema sanitario toscano. Il merito di questo risultato va al grande lavoro della nostra sede provinciale. Ne siamo orgogliosi e vogliamo proteggerlo, rafforzando il reclutamento tra i giovani affinché la cultura del dono, così profondamente radicata in Maremma, possa trasmettersi di generazione in generazione”.