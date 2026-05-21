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Festa del litorale maremmano: un’iniziativa per celebrare la vittoria dell’U.S. Grosseto

L'evento è in programma sabato 23 maggio

di Redazione
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Grosseto. Sabato 23 maggio il caratteristico quartiere di Shanghai (di là dal porto, a Marina di Grosseto) si tingerà di biancorosso per la Festa del litorale maremmano, un evento organizzato dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, presieduta da Carmine Polla, per festeggiare la vittoria del campionato di serie D dell’U.S. Grosseto.

Sarà una festa popolare, un momento per ricordare tutti insieme, tifoseria organizzata e semplici sportivi, la straordinaria impresa di una squadra che ha dominato un girone difficile che presentava alla partenza compagini accreditate come quelle degli altri due capoluoghi, Siena e Prato. Una bellissima vittoria, arrivata proprio nella trasferta di Siena, a quattro giornate dal termine del torneo.

La serata sarà condotta dal poliedrico Conte Max Venturacci (anche lui da sempre tifoso biancorosso) e, oltre ai canti e agli sfottò della tifoseria, alle bandiere e agli stendardi della squadra della città, ci saranno panini con salsiccia alla brace (a cura dello staff del Comitato Marina di Grosseto), vino e birra.

L’appuntamento per la festa di Shanghai (ribattezzato “Sciangai” dai marinesi) è dalle 18 fino a tarda notte.

Patrocinio del Comune di grosseto, informazioni sui Social della Pro Loco: Facebook “Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare” e Instagram  “Pro Loco Marina-Principina” e al 335 584 9911 (telefono e whatsapp).

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