“Dal Lacus Prilis alla Diaccia Botrona”: ultimo incontro del ciclo di conferenze

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si terrà venerdì 22 maggio alle 1700, alla Casa Rossa di Castiglione della Pescaia, l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Dal Lacus Prilis alla Diaccia Botrona” promosso dall’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, dedicato alla storia e all’evoluzione delle aree palustri della Maremma grossetana.

L’incontro

A concludere questo percorso sarà il professor Zeffiro Ciuffoletti, storico e docente dell’Università di Firenze, noto per i suoi studi sul Risorgimento, sulla storia dell’agricoltura e della mezzadria toscana e sul ruolo delle tradizioni agrarie nello sviluppo del territorio. Membro dell’Accademia dei Georgofili, negli ultimi anni ha dedicato particolare attenzione alla Maremma, sua terra d’origine, e in questo incontro guiderà il pubblico in una riflessione sul presente e sulle prospettive future della Diaccia Botrona e delle zone umide maremmane, affrontando il tema, attualmente poco trattato, del possibile sfruttamento economico delle aree paludose.

L’incontro sarà anche l’occasione per la consegna ufficiale al Comune di Castiglione della Pescaia di un progetto per la realizzazione di rampe di accesso per persone con disabilità alla Casa Rossa e all’area della Diaccia Botrona. Il progetto, redatto dagli architetti Massimiliano Falzone Marsili e Maria Pia Marsili, con il contributo strutturale dell’ingegner Michele Ombrato, consentirà all’amministrazione comunale di partecipare a bandi di finanziamento pubblico destinati al miglioramento dell’accessibilità dell’area.