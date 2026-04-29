Un ponte tra tradizione, arte e natura: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il primo fine settimana di maggio a Castiglione della Pescaia si apre con un calendario di appuntamenti che intreccia tradizioni, cultura ed attività all’aria aperta.

Il programma

Venerdì 1° maggio torna la Festa di San Guglielmo a Tirli. Un evento che riporta indietro nel tempo, tra storia, tradizione e folklore. Le celebrazioni avranno inizio alle 14 e culmineranno con la suggestiva processione storica in costume che accompagna la statua del santo patrono tra le vie del borgo. Tamburini, sbandieratori, mercatini medievali e canti tradizionali del “maggio” creano un’atmosfera unica, capace di coinvolgere l’intera comunità e i visitatori nella celebrazione delle proprie radici.

Sempre nella giornata del 1° maggio, spazio all’arte e alla riflessione con la visita guidata insieme all’artista al giardino Viaggio di Ritorno. A partire dalle 16, il pubblico potrà scoprire le nuove opere di Rodolfo Lacquaniti, nate da un dialogo profondo tra lavoro, materia e trasformazione. L’esperienza si concluderà con un brindisi a base dei vini di Rocca di Frassinello, in un contesto immerso nella natura.

In occasione della Festa dei lavoratori, i musei di Castiglione della Pescaia, Casa Rossa Ximenes e MuVet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” saranno regolarmente aperti al pubblico con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00. Un’opportunità speciale per scoprire e valorizzare le bellezze storiche, culturali e naturalistiche del territorio, approfittando di una giornata festiva per immergersi nella sua ricchezza.

Per gli amanti dello sport e dell’avventura, dal 1° al 3 maggio torna “Maremma in Gravel”, evento cicloturistico non competitivo che invita a esplorare il territorio su due ruote. I partecipanti potranno scegliere tra i percorsi “Far West” e “Selvaggio Sud”, attraversando alcuni degli scorci più suggestivi della Maremma, con tappe anche a Castiglione della Pescaia.

Sabato 2 maggio si conclude il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, promosso dall’amministrazione comunale per i residenti. L’ultima lezione, dalle 10.00 alle 12.00 nella palestra delle scuole medie di Viale Kennedy, sarà seguita dalla consegna dei diplomi di partecipazione e da un momento di festa aperto a tutti.

A chiusura del weekend, domenica 3 maggio, a Castiglione della Pescaia ci sarà il mercato straordinario in piazza Ponte Giorgini, un’occasione per passeggiare tra le bancarelle, scoprire prodotti locali e respirare l’atmosfera vivace del paese.