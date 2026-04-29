Mare, Rossi: “Approvato provvedimento per valorizzare risorsa, benefici anche in Maremma”

Roma. “L’approvazione odierna alla Camera dei Deputati del provvedimento per la valorizzazione della risorsa mare segna un cambio di passo fondamentale per la nazione. Grazie alla visione del Governo Meloni, l’Italia torna finalmente a guardare al mare come ad un asset strategico imprescindibile per la crescita economica e lo sviluppo, la tutela ambientale e la sovranità nazionale”. A dichiararlo è l’onorevole Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Ambiente alla Camera.

“Il testo approvato, che nasce da un profondo lavoro di coordinamento interministeriale, punta a mettere a sistema le politiche marittime attraverso il rafforzamento del Cipom, Comitato interministeriale per le politiche del mare, e l’attuazione del Piano del Mare. Voglio sottolineare l’eccellente lavoro svolto dall’esecutivo e dal Ministro per le politiche del mare, Nello Musumeci – prosegue Rossi –, che hanno saputo tradurre in norma la necessità di una regia unica. Non si tratta solo di burocrazia, ma di indirizzi strategici chiari che riguardano la navigazione commerciale, il diporto nautico, la cantieristica, la pesca, le attività subacquee e la salvaguardia dell’ecosistema e un’attenzione particolare alle problematiche delle Isole minori. Il provvedimento garantisce quella certezza normativa e quella pianificazione di cui gli operatori economici hanno bisogno per investire con fiducia. Un valore, quello dell’economia del mare, tra diretto e indotto di oltre 215 miliardi di euro, con un peso sul Pil di circa 11%, un’occupazione diretta di oltre 1 mlione per arrivare con l’indotto fino a 2,5 milioni di persone e ben 235mila imprese. Numeri davvero importanti”.

“Per la nostra Maremma, la risorsa mare è vita, economia e turismo – sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia –. Le nuove disposizioni permetteranno una gestione più efficiente del Demanio e una valorizzazione concreta della nautica da diporto, settore in cui il nostro territorio eccelle. Penso alle opportunità di sviluppo per i nostri porti, alla tutela delle nostre coste e alla possibilità di coniugare finalmente lo sviluppo turistico con la protezione ambientale della nostra straordinaria biodiversità marina. Con questo provvedimento, diamo risposte certe ai Comuni costieri e a tutto l’indotto legato all’economia blu, che in provincia di Grosseto rappresenta uno dei pilastri importanti”.

“Fratelli d’Italia e il Governo Meloni dimostrano ancora una volta di passare dalle parole ai fatti: il mare non è più un confine, ma una risorsa infinita da proteggere e valorizzare per le generazioni future”, conclude Rossi.