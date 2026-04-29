Fiora, approvato il bilancio 2025: utile di quasi 11 milioni, oltre 60 milioni di investimenti

Grosseto. L’assemblea dei soci di Acquedotto del Fiora, riunitasi oggi, mercoledì 29 aprile, ha approvato all’unanimità i risultati dell’esercizio 2025, che si chiude con 60,2 milioni di investimenti realizzati a favore della comunità e del territorio.

Una cifra che segna il punto più alto mai raggiunto dall’azienda, forte anche dei finanziamenti Pnrr che il Fiora ha saputo prima ottenere, insieme all’Autorità idrica toscana, e poi tradurre in cantieri aperti e soluzioni infrastrutturali. Del totale degli investimenti sono infatti 14 milioni quelli che provengono da contributi extra tariffa, una capacità preziosa che l’azienda ha sviluppato sempre di più negli ultimi anni. In termini di investimenti per abitante servito siamo a quota 160 euro, una delle medie più alte a livello nazionale.

Dal 2002 (inizio della concessione) ad oggi gli investimenti targati Fiora ammontano complessivamente a 756 milioni di euro, di cui 315 milioni solo negli ultimi 7 anni, nei quali le perdite fisiche di rete sono state ridotte di oltre il 10% (dal 46% del 2019 al 34,9% del 2025) con un risparmio di 45 milioni di metri cubi d’acqua.

“L’esercizio 2025 si colloca all’interno di una strategia industriale fondata sul servizio alla comunità, sulle persone e sull’innovazione – spiega il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai –, punti cardinali del nostro agire che ritroviamo come pilastri del Piano Fiora 26/29. Una filosofia concreta dell’azienda che punta a coniugare sempre di più sostenibilità sociale della tariffa, come richiesto dai sindaci dei Comuni soci, rafforzamento del presidio territoriale, responsabilità ambientale e tutela della risorsa idrica, innovazione tecnologica ed equilibrio economico-finanziario”.

L’assemblea, alla quale ha partecipato oltre il 94% dei soci, è stata anche l’occasione per presentare il bilancio di sostenibilità 2025, consolidata e corposa rendicontazione annuale nonché fiore all’occhiello per il Fiora che, negli ultimi anni, ha ottenuto plurimi riconoscimenti a livello nazionale per l’impegno a favore della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

L’esercizio 2025 si conclude con un utile di circa 10,7 milioni di euro, con una diminuzione di 1,5 milioni rispetto al 2024 che conferma la tendenza di contrazione dell’utile degli ultimi anni, in linea con le aspettative dei soci pubblici, a fronte dell’aumento degli investimenti realizzati a favore della comunità e del territorio. Oltre 2,5 milioni verranno destinati a riserva straordinaria, mentre l’importo che sarà erogato ai soci è stabilito in un massimo di circa 8 milioni di euro.