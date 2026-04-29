Un nuovo medico volontario per la Lilt: entra in squadra il dottor Tommaso Balestracci

Grosseto. Continua la crescita dei medici volontari della Lilt di Grosseto.: entra in squadra il dottor Tommaso Balestracci.

Membro del consiglio direttivo regionale del Sied (Società italiana di endoscopia digestiva), specializzato in chirurgia generale e in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, il dottor Balestracci effettuerà, per i soci della Lilt (Lega italiana lotta tumori) Aps-Ets della provincia di Grosseto, consulti di chirurgia generale per la prevenzione del tratto digestivo e del colon retto.

“La prevenzione si basa sulla diagnosi precoce, la cui attuabilità e la cui utilità differiscono a seconda delle caratteristiche delle varie malattie – si legge in una nota della Lilt -. Lo strumento cardine è lo screening, che permette la precocità di intervento ed aumenta le opportunità terapeutiche, migliorandone la progressione e riducendo gli effetti negativi. Un esempio di prevenzione secondaria è l’effettuazione di screening colon-rettale con lo scopo di prevenire il tumore. I tumori dell’apparato digerente (esofago, stomaco, colon-retto, fegato, pancreas) rappresentano una parte significativa delle neoplasie in Italia, con oltre 80.000 casi annuali, spesso causati da stili di vita scorretti (fumo, dieta povera e scarsa attività fisica) e infezioni come l’Helicobacter pylori: diagnosticarli precocemente è fondamentale. La chirurgia è il trattamento principale, affiancata da terapie oncologiche”.

“La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo contro il cancro – dichiara il dottor Balestracci -, poter offrire le mie competenze a una realtà storica come la Lilt di Grosseto rappresenta un’opportunità preziosa per continuare a proteggere la salute della nostra comunità attraverso la diagnosi precoce e l’informazione”..

La direttrice Barbara Bricca ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564.453261.