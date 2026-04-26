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Incendio in un’azienda agricola: distrutti quattro mezzi

Le cause del rogo, che non ha causato feriti, sono attualmente in corso di verifica

di Redazione
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Gavorrano (Grosseto). Nella notte scorsa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta nel comune di Gavorrano, in località Grilli, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda agricola.

Le fiamme hanno coinvolto quattro macchine agricole, che sono state completamente distrutte. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere l’incendio, evitando la propagazione ad altre strutture e mezzi presenti nell’area.

Le cause del rogo, che non ha causato feriti, sono attualmente in corso di verifica.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

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