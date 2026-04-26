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“San Francesco – Il Cantico”: lo spettacolo in scena nella sala Friuli

L'iniziativa è in programma lunedì 27 aprile

di Redazione
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Grosseto. Lunedì 27 aprile, alle 17, nella sala Friuli in piazza San Francesco 2 a Grosseto, avrà luogo lo spettacolo “San Francesco – Il Cantico”; in scena Giacomo Moscato per la narrazione e Paolo Tenerini per la parte musicale, con canzoni di Angelo Branduardi e Claudio Baglioni.

Saranno esposti nella sala quadri dell’artista Giuseppe Di Mauro.

L’ingresso è libero.

Lo spettacolo

Ad otto secoli dalla morte di San Francesco, lo spettacolo ripercorre la vita del patrono d’Italia attraverso gli episodi che hanno reso unica e inimitabile la sua agiografia: la nascita, la giovinezza scapestrata, la conversione, i primi seguaci, la creazione della Regola e la richiesta di approvazione alla Chiesa, i miracoli, il viaggio presso il sultano, l’eremitaggio, le stigmate… fino alla stesura della prima preghiera-poesia in lingua volgare della nostra storia letteraria, “Il cantico delle creature”. Di quest’ultima opera, viene proposta una esegesi emozionale mirata non solo a spiegare il testo, ma a trasmettere i significati più profondi che contiene e che lo rendono un documento di eccezionale importanza.

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