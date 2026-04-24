Il Comune sempre più digitale: oltre 900mila euro dal Pnrr per modernizzare i servizi al cittadino

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica accelera sulla strada dell’innovazione tecnologica grazie all’ottenimento di finanziamenti nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), per un valore complessivo di oltre 900.000 euro destinati esclusivamente alla transizione digitale.

Gli uffici, in questi ultimi anni, hanno completato con successo l’intercettazione di diverse linee di finanziamento del pacchetto “PA Digitale “, finalizzate a rendere il rapporto tra Ente e cittadino più semplice, immediato e accessibile.

I fondi ottenuti sono ripartiti tra progetti strategici che toccano i pilastri della pubblica amministrazione moderna, tra essi i progetti per un totale di oltre 700.000 euro sono stati già conclusi (tra inizio 2024 e oggi) ed erogati all’Ente.

I progetti

Due i progetti con importi piuttosto rilevanti: uno strutturale, per oltre 250.000 euro, è legato alla migrazione al cloud, cioè al trasferimento dei dati e degli applicativi comunali verso infrastrutture cloud certificate, garantendo maggiore sicurezza informatica e protezione dei dati. L’altro, per un importo di oltre 280.000 euro, è legato al nuovo sito istituzionale del Comune di Follonica e dei servizi digitali, in conformità agli ultimi standard di usabilità e accessibilità.

Oltre a questi, il Comune è beneficiario di una serie di progetti minori in importo, ma di rilevanza strategica per l’ente e per i cittadini: si tratta dell’attivazione, effettuata, di PagoPA per tutti i servizi comunali con potenziamento del sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, per permettere ai cittadini di saldare tributi e rette in modo sicuro e veloce

Progetti anche per l’integrazione dei servizi comunali sulla piattaforma nazionale App Io, per ricevere notifiche e scadenze, grazie all’integrazione con il nuovo sito web, direttamente sullo smartphone.

Implementati i sistemi di accesso ad alcuni servizi che permettono ai cittadini di autenticarsi al Frontend di Halley e a Civis tramite il Sistema pubblico di identità digitale e carta d’identità elettronica (Spid e Cie), ricevendone il servizio.

E’ stata attivata anche la Piattaforma notifiche digitali – Send, con digitalizzazione dell’invio delle comunicazioni a valore legale, riducendo tempi e costi di notifica soprattutto per le contravvenzioni e i tributi.

Conclusi e pienamente attuati i progetti legati all’Anagrafe e allo Stato civile, che hanno permesso l’inserimento del Comune di Follonica nelle reti nazionali, con ovvio snellimento delle pratiche demografiche dei cittadini.

Tra i progetti già completati e in attesa di erogazione, ci sono quelli legati allo Sportello unico dell’edilizia e al Sportello unico delle attività produttive (Sue e Suap), per la completa digitalizzazione dei relativi procedimenti.

L’ultimo progetto in ordine di tempo è quello denominato “Risorse in comune”, per un importo di poco meno di 90.000,00 che è finalizzato all’acquisto di hardware e mobili funzionali per gli uffici, finalizzati a modernizzare la struttura rendendola più pronta alle innovazioni e alle richieste dei cittadini e della collettività.

“Questo grande lavoro di progettazione, realizzazione e rendicontazione rappresenta una svolta fondamentale per Follonica – commenta l’assessore Sandro Marrini -. Non si tratta solo di aggiornare software, ma di cambiare il modo in cui il Comune dialoga con i propri cittadini, rendendo ogni servizio più accessibile e veloce. È un impegno per non lasciare indietro nessuno nel percorso verso la modernità”.

I progetti, molti dei quali già in fase avanzata di attuazione, sono in linea con le scadenze europee del Pnrr.