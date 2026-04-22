“Prepariamoci in sicurezza”: maxi-esercitazione per testare la risposta degli studenti alle emergenze

Massa Marittima (Grosseto). Mettere alla prova la macchina dei soccorsi e formare le nuove generazioni sulla gestione delle grandi emergenze. È questo l’obiettivo di “Prepariamoci in sicurezza”, l’esercitazione di protezione civile e soccorso sanitario promossa dall’Azienda sanitaria Asl Sud Est con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, che coinvolgerà l’Istituto di istruzione secondaria “Bernardino Lotti”.

La simulazione si svolgerà lunedì 27 aprile, a partire dalle 9, con l’ipotesi di un evento sismico e il conseguente crollo parziale della struttura. Vedrà il dispiegamento di un complesso sistema di comando e controllo. L’evento mira a evidenziare come la sinergia tra i diversi Enti sia l’unico strumento per garantire un’operatività efficace e tempestiva.

“Questa simulazione consente di testare il piano di protezione civile – afferma Lorenzo Balestri, assessore alla Protezione civile di Massa Marittima – che coinvolge il Coc del Comune (centro operativo comunale) e il Cesi (Centro situazioni) dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere. Saranno impiegati personale e mezzi del Comune e dell’Unione dei Comuni ed è stato coinvolto anche il personale volontario delle associazioni Anpas, Croce Rossa, Misericordia, Vab – Vigilanza antincendi protezione civile. In situazioni di emergenza entrano in campo numerose forze e professionalità: il loro coordinamento è fondamentale affinché ogni intervento sia tempestivo, efficace e realmente in grado di tutelare la sicurezza delle persone. Le simulazioni sono pertanto occasioni importanti non solo per i cittadini che hanno modo di comprendere i corretti comportamenti da tenere per agevolare i soccorsi, ma anche per gli operativi che devono misurarsi con scenari complessi e dinamici, affinando procedure, tempi di risposta e capacità di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Solo attraverso queste iniziative è possibile individuare eventuali criticità e migliorare costantemente il sistema di protezione civile, rendendolo sempre più pronto ed efficiente”.

“Esercitazioni come ‘Prepariamoci in sicurezza’ rappresentano un momento fondamentale per verificare sul campo l’efficacia del sistema di emergenza-urgenza e la capacità di risposta integrata tra tutte le componenti coinvolte. – dichiara Mauro Breggia, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana Sud Est -. Come Dipartimento, lavoriamo ogni giorno per garantire standard elevati di intervento, ma è proprio attraverso simulazioni realistiche che possiamo affinare procedure, migliorare il coordinamento e ridurre i tempi di risposta. Il coinvolgimento attivo degli studenti dell’Istituto ‘Bernardino Lotti’ è un valore aggiunto importante: formare le nuove generazioni significa costruire una cultura della sicurezza più consapevole e diffusa. Questa iniziativa, promossa dall’Usl Toscana Sud Est insieme alle istituzioni locali, dimostra quanto la sinergia tra sanità, protezione civile, volontariato e amministrazioni sia imprescindibile. Solo lavorando insieme, in modo coordinato e continuo, possiamo garantire una risposta efficace e sicura alle emergenze che possono colpire il nostro territorio, come nel caso della simulazione prevista a Massa Marittima. Il nostro obiettivo è uno solo: essere pronti, sempre, a proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini”.

Lo scenario e le operazioni

Dopo l’allarme e l’evacuazione iniziale verso i punti di raccolta, la simulazione entrerà nel vivo coinvolgendo 50 studenti delle classi quinte nel ruolo di figuranti (35 codici giallo/rossi e 15 codici verdi). Sul campo verrà allestito un Posto medico avanzato (Pma) a cura dell’Anpas provinciale, dove il personale sanitario gestirà il triage e il trattamento dei feriti.

L’esercitazione testerà protocolli cruciali come la comunicazione Methane, il coordinamento tra il Direttore dei soccorsi sanitari (Dss), il Direttore delle squadre di recupero (Dsr) e il Direttore dei trasporti (Dt), garantendo il censimento dei mezzi e la fluidità dei soccorsi.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, a partire dalle 8 resteranno chiusi al traffico via della Manganella, via dei Chiassarelli e i parcheggi attigui. L’ingresso per i mezzi di soccorso sarà garantito da via dei Chiassarelli con stazionamento presso il piazzale della nuova palestra.

L’esercitazione si concluderà intorno alle 13.