Orbetello Book Prize: ecco i finalisti dell’edizione 2026

Orbetello (Grosseto). Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, il premio letterario internazionale voluto dal Comune di Orbetello, con l’assessorato alla cultura e al turismo guidato da Maddalena Ottali, e in collaborazione con l’agenzia Zigzag, con l’annuncio dei finalisti, entra nel vivo della V edizione. La finalissima si terrà dal 26 al 28 giugno nei Giardini Chiusi di Orbetello (ingresso libero).

I finalisti

I finalisti del premio narrativa sono: Dario Ferrari, con “L’idiota di famiglia”, edizioni Sellerio; Marcello Fois, con “L’immensa distrazione”, edizioni Einaudi; Rosa Matteucci, con “Cartagloria”, edizione Adelphi. Tutte firme con un percorso di traduzione all’estero, che racconta l’internazionalità dei loro profili e della letteratura italiana contemporanea, che raggiunge il mercato estero.

La memoria, le storie familiari, la grande storia dell’Italia, l’infanzia, la morte di un padre molto amato, le storie in cui il personale diventa collettivo e la vicenda individuale si fa storia di un intero secolo. Con questo e con molto altro i finalisti avranno modo di affascinare e tenere lettori e lettrici attaccati alla pagina, nell’attesa di eleggere il vincitore che sarà selezionato da una giuria mista, composta dal Gruppo di selezione e da una giuria di 120 lettori e lettrici.

Oltre alla terna, il Gruppo di selezione ha deciso di consegnare la Menzione speciale a Eleonora Marangoni, autrice de “L’imperdibile”, edizioni Feltrinelli, per la sua scrittura eccentrica e raffinata, caratteristica della sua voce e produzione letteraria

Anche quest’anno Obp – Orbetello Book Prize assegnerà un tributo alla carriera a un autore o autrice straniero/a; l’annuncio avverrà in occasione del Salone del Libro di Torino, il prossimo 14 maggio.

Il presidente della giuria Paolo Di Paolo, in carica per la quinta edizione, e il Gruppo di selezione – composto da Ritanna Armeni, Fausto Carotti, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Silva Gentilini, Lorena Manini, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani, Giulia Proietti, Giorgio Razzoli – hanno decretato i protagonisti di questa edizione.

“Una discussione intensa e a tratti accesa tra i componenti della giuria ha portato anche per questa edizione a una terna che rappresenta bene lo spirito di Obp – dichiara Paolo Di Paolo, presidente della giuria–: mettere in luce il lavoro di autrici e autori italiani riconosciuti anche in altri Paesi, una letteratura italiana che si è fatta, si fa e si farà apprezzare anche all’estero. Aggiungo che i tre finalisti, Ferrari, Fois e Matteucci, rappresentano percorsi letterari assai diversi e che i libri selezionati offrono una raggiera di proposta narrativa e stilistica ampia ed eterogenea. Sono contento della menzione speciale a Eleonora Marangoni, per l’eccentricità e la peculiarità della sua ricerca di scrittrice”.

“Siamo giunti alla quinta edizione di una manifestazione che ho fortemente voluto – dichiara l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – e che, nel corso del tempo, si è attestata come una tra le più prestigiose del territorio per l’altissimo livello di autori che, di anno in anno, hanno solcato il palco dei Giardini Chiusi. Una manifestazione che, oltre a portare lustro alla nostra cittadina, è entrata nel cuore degli orbetellani attraverso il meccanismo della giuria, centrando l’obiettivo di promuovere la lettura sul territorio. E’ molto importante, infatti, che il territorio sostenga con convinzione ogni evento, particolarmente quelli di valenza nazionale e internazionale che potrebbero essere percepiti come lontani e, invece, la partecipazione dei cittadini come lettori e giudici rappresenta una componente fondamentale dell’Orbetello Book Prize ed è uno degli ingredienti importanti del suo successo”.

Obp – Orbetello Book Prize valorizza i libri come la lettura, ma promuove anche il territorio del Comune di Orbetello, da cui prende il nome, come eccellenza della Maremma.

L’obiettivo continua a essere quello di promuovere Orbetello e la sua comunità, grazie alpPremio, come punto di riferimento della Maremma, e di farne una vetrina internazionale di eccellenze territoriali.

Hanno vinto le precedenti edizioni: nel 2022 per la sezione narrativa italiana: “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini” di Antonio Pascale, edizioni Einaudi. Nel 2023 “La vita di chi resta” di Matteo B. Bianchi, edizioni Mondadori. Nel 2024 ha vinto “Un giorno tutto questo sarà tuo”, edizioni Bompiani. Nel 2025 “La ragazza di Savannah” di Romana Petri, edizioni Mondadori. Tributo alla carriera: David Leavitt nel 2022, Fernando Aramburu nel 2023, Björn Larsson nel 2024, Ben Pastor nel 2025.