Approvato il Decreto Sicurezza, Rossi: “Pugno duro contro i furbetti dello spaccio di droga”

Grosseto. “Con l’approvazione del Decreto Sicurezza da parte dell’Aula compiamo un passo fondamentale e atteso da tempo per ripristinare la legalità e assestare un colpo durissimo alla rete dello spaccio che affligge le nostre strade”. E’ quanto dichiara in una nota Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, commentando il via libera al provvedimento governativo.

Il focus dell’intervento del parlamentare si concentra in particolare sull’articolo 5 del Decreto, che interviene in modo chirurgico sul Testo unico in materia di stupefacenti. La norma, infatti, stabilisce che il fatto non è più definibile di “lieve entità” qualora le condotte illecite siano poste in essere in modo continuativo e abituale. I famosi furbetti che tengono in tasca solo dosi contenute e stazionano indisturbati nelle città. Inoltre, viene introdotta la confisca obbligatoria degli autoveicoli e dei beni mobili utilizzati per commettere il reato.

“Chi solitamente cede piccole quantità di sostanze stupefacenti in modo abituale – spiega Fabrizio Rossi – da adesso non potrà più beneficiare dell’attenuante della modica quantità, perché, di fatto, diventa uno spacciatore seriale e quindi non merita alcun trattamento di favore. Escludendo la fattispecie della lieve entità, per chi agisce con abitualità, andiamo a colpire al cuore il modus operandi di chi si nascondeva dietro al possesso di poche dosi per evitare il carcere. Garantendo invece l’applicazione delle pene ben più severe previste per il traffico illecito anche i furbetti saranno subito perseguiti”.

Una misura che ha una ricaduta diretta sui territori, da tempo esposti a questo fenomeno e al degrado che ne consegue. “Questo da parte del Governo è un segnale importante – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – nella lotta contro quella criminalità organizzata che colpisce tutto il nostro Paese, ma soprattutto anche la Toscana e i territori provinciali, compresi quelli della Maremma. Spesso, questa criminalità si avvale di spacciatori extracomunitari che vendono droga, anche a persone fragili, come i minori e i nostri adolescenti, usando proprio questa modalità del possesso delle piccole dosi”.

In veste di capogruppo in Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, Rossi ribadisce la necessità di proteggere le fasce più giovani dalla droga e richiama le criticità specifiche del capoluogo maremmano: “Nella città di Grosseto ho più volte attenzionato e segnalato alle forze dell’ordine situazioni di spaccio alla’ luce del sole’ spesso da parte di extracomunitari. Ne è un esempio l’ottimo intervento effettuato alcuni giorni fa dalla Polizia Municipale cittadina, a cui va il mio plauso. Il nostro è un impegno costante per garantire sicurezza e legalità nella città e debellare questa piaga criminale che alimenta la criminalità e la diffusione tra i giovani delle droghe”.

“Bene, dunque. Da oggi nei confronti di questi soggetti e di queste pericolose associazioni criminali non sarà più riconosciuta alcuna attenuante speciale e, quindi, saranno arrestati”, conclude Fabrizio Rossi.