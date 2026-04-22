Bilancio, variazione da 4 milioni e 700mila euro: ecco gli investimenti previsti

Orbetello (Grosseto). «Oltre agli interventi già annunciati, la variazione di bilancio che sarà votata il 30 aprile in Consiglio comunale sblocca importanti risorse aggiuntive per la manutenzione delle strade, il potenziamento del decoro urbano, per alcune importanti opere pubbliche e per l’implementazione di eventi culturali e di intrattenimento»: a farlo sapere è il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

Casamenti, che detiene la delega al bilancio, illustra i principali interventi che saranno finanziati con le risorse aggiuntive che si renderanno disponibili dopo che il Consiglio comunale avrà votato la prossima variazione di bilancio pari a 4 milioni e 700mila euro: «Come già detto – sottolinea il sindaco –, mezzo milione sarà destinato alla nuova viabilità di Case Brancazzi, ma è veramente ingente l’investimento per la manutenzione delle strade, circa 860mila euro per il rifacimento asfalto in alcune strade del comune, soprattutto a Neghelli, così come per il rifacimento della segnaletica, che ammonta a circa 400mila euro. Inoltre, sarà istituita una pulizia continua di parchi e giardini per cui sarà necessario un investimento pari a 115mila euro e circa 40mila euro saranno destinati a interventi sul decoro urbano e per il recupero ambientale»

«Per quanto riguarda le opere pubbliche – aggiunge Casamenti –, 50mila euro è l’investimento per la manutenzione edilizia del cimitero di Orbetello e Talamone, oltre ai 120mila euro per il ifacimento del giardino della scuola elementare di Neghelli. Saranno stanziati 100mila euro a copertura del completamento dei lavori nei bagni della scuola media di Neghelli, 365mila euro saranno destinati a lavori ulteriori all’interno del palazzetto dello sport di Orbetello, che si aggiungeranno a quelli già effettuati internamente ed esternamente, 25mila euro per interventi sul tetto della scuola materna di Neghelli. Per quanto riguarda l’ambito sociale, 192mila euro saranno investiti tra contributi alle società sportive e alle manifestazioni legate allo sport e 70mila euro saranno stanziati per l’integrazione dei canoni d’affitto, cifra aumentata in quanto va a coprire la diminuzione delle coperture regionali. Infine, ma non meno importanti, sono previsti 400mila euro d’investimento in più per le attività culturali e d’intrattenimento, che saranno destinati alle associazioni che operano sul territorio, e al finanziamento degli eventi diretti del Comune».