Asl: il dottor Roberto Nasorri nominato direttore del Dipartimento di Medicina generale

Grosseto. È Roberto Nasorri il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina generale della Asl Toscana sud est. Succede a Renato Tulino, che ha lasciato l’incarico dopo il pensionamento avvenuto nel corso dell’anno.

Medico di medicina generale dal 1994 alla Usl 8 di Arezzo, ha esercitato a Cortona. È specialista in Malattie dell’apparato respiratorio, titolo conseguito all’Università di Firenze. Nel corso della carriera ha maturato una significativa esperienza nella ricerca clinica, collaborando a numerosi studi nazionali e internazionali promossi dall’Istituto Mario Negri. Dal 31 ottobre 2025 è medico di ruolo unico di assistenza primaria.

Il profilo professionale di Nasorri è caratterizzato da un forte orientamento alla sanità territoriale. Nel tempo ha sviluppato una consolidata esperienza nella gestione di modelli organizzativi complessi dell’assistenza primaria, con particolare attenzione alla presa in carico proattiva della cronicità e della fragilità, all’integrazione multiprofessionale e alla continuità dei percorsi assistenziali.

Un percorso maturato anche attraverso lo sviluppo delle Case della Salute, di cui è stato protagonista fin dalle prime fasi, e che lo ha portato a costruire una visione coerente con i processi di rinnovamento dell’assistenza di prossimità, oggi al centro della programmazione sanitaria regionale e nazionale.

“Ringrazio la direzione aziendale della Asl Toscana sud est per la fiducia – sottolinea Nasorri –. Raccogliere il testimone da Tulino è per me un onore e una responsabilità. Il mio impegno sarà valorizzare il lavoro delle colleghe e dei colleghi medici del territorio, rafforzando il rapporto tra la medicina generale e gli altri nodi della rete sanitaria, nell’interesse dei pazienti e delle comunità che ogni giorno si affidano a noi”.