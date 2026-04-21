Edilizia residenziale pubblica: rimodulata la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima informa che, con determinazione dirigenziale n 250 del 20 aprile scorso, è stata rimodulata la graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sentenza n. 1/2026 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 3, lettera d) della Legge regionale toscana n. 2/2019.
In particolare, la Consulta ha censurato il criterio che prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo basato sulla storicità della residenza nel Comune (parametro C1 dell’allegato A). In conformità alle direttive operative impartite dalla Regione Toscana (D.D. n. 163 del 26 febbraio 2026), finalizzate a uniformare i procedimenti amministrativi locali al mutato quadro normativo, il Comune di Massa Marittima ha operato come segue:
- revisione dei punteggi. E’ stato rimosso d’ufficio il punteggio precedentemente assegnato in virtù del parametro C1 (storicità di residenza) a tutti i nuclei richiedenti ancora in attesa di assegnazione;
- sostituzione della graduatoria. La nuova graduatoria rimodulata sostituisce integralmente, a ogni effetto di legge, la graduatoria definitiva precedentemente approvata con Determinazione n. 89 del 26 febbraio 2025.
Il Comune invita tutti gli interessati a prendere visione della nuova posizione occupata all’interno dell’elenco ricalcolato al seguente link https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~f7857e0f-be0a-4132-835b-896d9dd98dac~.html
Gli uffici comunali restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni regionali e costituzionali contattando la seguente mail: laura.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it