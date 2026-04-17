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Corridoio Tirrenico, Avs: “Dal Governo Meloni un tradimento alla Maremma”

di Redazione
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Grosseto. “L’esito del dibattito alla Camera dei Deputati sull’ordine del giorno per la messa in sicurezza dell’Aurelia è la conferma definitiva del disinteresse di questo Governo per il nostro territorio. Dire di no all’utilizzo dei fondi Pnrr non spesi per ammodernare una strada che continua a mietere vittime è un atto di irresponsabilità politica senza precedenti”.

Così i consiglieri regionali di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti annunciano la loro adesione e vicinanza alla manifestazione unitaria prevista per oggi, venerdì 17 marzo, a Capalbio.

“Siamo al fianco dei cittadini, dei sindaci e delle associazioni che scenderanno in strada – continuano i consiglieri -. L’Aurelia non è solo una strada, è una ferita aperta nel cuore della Maremma. È inaccettabile che, mentre esistono risorse non impegnate nel decreto Pnrr, il Governo Meloni e la sua maggioranza decidano di voltare le spalle alla Toscana, tagliando di fatto la possibilità di interventi immediati e certi. Le scuse burocratiche addotte dalla destra non reggono: la verità è che per questo esecutivo la sicurezza del corridoio tirrenico non è una priorità”.

Il gruppo Avs, che ha approvato in Consiglio regionale la mozione della maggioranza che chiedeva risorse e attenzione da parte del Governo al Corridoio tirrenico, ribadisce la propria disponibilità e sostegno ad ogni iniziativa che promuova la messa in sicurezza di un’arteria stradale così importante.

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