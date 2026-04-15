Taglio del nastro per la biblioteca dell’Ordine degli architetti: i servizi offerti

Grosseto. Sarà inaugurata ufficialmente venerdì 17 aprile, alle 17, la biblioteca dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto.

La nuova struttura, che fa già parte della Rete Grobac delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, si trova nella sede dell’Ordine, in via Tripoli 159 a Grosseto.

Un luogo che sarà presentato agli iscritti a margine dell’assemblea dell’Ordine e che non solo custodirà il patrimonio librario e documentale, ma sarà anche uno spazio a disposizione per lo studio, la consultazione, il coworking e l’incontro.

La nascita della biblioteca dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto è stata resa possibile grazie a un progetto coordinato dal consigliere Andrea Scalabrelli, con il sostegno di Banca Tema e con il contributo del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, che ha finanziato il lavoro di catalogazione. Oltre ai volumi e ai materiali inizialmente presenti, nei mesi scorsi l’Ordine ha avviato una raccolta tra i propri iscritti, che hanno potuto donare libri e altri documenti utili ad arricchire il patrimonio di partenza.

All’inaugurazione di venerdì 17 aprile saranno presenti Cecilia Gentili, presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, Stefano Giommoni, precedente presidente e promotore della nascita della biblioteca, i consiglieri dell’Ordine, Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione della Rete Grobac, e Anna Bonelli, direttrice della Biblioteca Chelliana di Grosseto, centro della rete Grobac.