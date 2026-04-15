Torna lo Svuota Cantine: al via il primo evento dell’anno dell’Associazione Commercianti

Gavorrano (Grosseto). Domenica 19 aprile Bagno di Gavorrano si prepara ad accogliere una nuova edizione dello Svuota Cantine, l’iniziativa dedicata allo scambio e al riuso che apre il calendario eventi 2026 dell’Associazione Commercianti.

Il programma

Per tutta la giornata il parco della Casa del Popolo e le aree limitrofe si animeranno con numerose postazioni di espositori, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di curiosare, trovare oggetti particolari e vivere il paese in un’atmosfera conviviale.

Accanto al mercatino sarà attivo anche un punto ristoro con pranzo all’aperto al costo di 15 euro, pensato per accompagnare la giornata e favorire momenti di incontro.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta – commenta la presidentessa dell’Associazione Commercianti – perché, già da questa seconda edizione, abbiamo registrato una grande partecipazione di espositori. È il primo evento dell’anno e vedere così tanto entusiasmo ci dà ancora più energia per il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi.”

Lo Svuota Cantine si conferma un’iniziativa capace di valorizzare il riuso e creare occasioni di aggregazione sul territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite WhatsApp al numero 349.8507892.