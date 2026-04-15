Acquedotto presenta il Piano Fiora 26/29: oltre 150 milioni di investimenti

Grosseto. Se guardando un fiume il passato è l’acqua che scorre verso valle, quella che deve ancora scendere da monte è il futuro. Un futuro che si chiama Piano Fiora 26/29, la nuova roadmap aziendale che definisce le linee di azione strategiche di Acquedotto del Fiora per i prossimi anni, fondate su tre pilastri: persone, servizio alla comunità e innovazione.

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 15 aprile a Grosseto, nella sede del Fiora in via Giordania, la seconda delle tre presentazioni per illustrare gli obiettivi dei prossimi anni. Una per area territoriale: area Siena, area Grosseto e area Amiata-Orcia. Alla presenza dei sindaci dei Comuni soci, a svelare strategia e contenuti del piano pluriennale sono stati i vertici di Acquedotto del Fiora: il presidente Roberto Renai e l’amministratore delegato Anna Varriale.

“I risultati degli ultimi due piani industriali dimostrano il buono stato di salute della nostra azienda – ha sottolineato Roberto Renai –. Dal 2019 al 2025 abbiamo realizzati 315 milioni di investimenti, superando ogni aspettativa. 24 milioni sono stati ricevuti grazie al Pnrr e tutto ciò che abbiamo ottenuto lo abbiamo investito. Inoltre, chiuderemo il bilancio 2026 con 60 milioni di investimenti e abbiamo ridotto le perdite di oltre il 10%. Infine, 6 milioni sono stati riversati sul territorio grazie al protocollo di economia circolare. Il prossimo piano industriale ci porterà verso la fine della concessione, prevista per il 2031, e rappresenta l’ultimo scatto dell’azienda per arrivare a diventare sempre più moderna, sostenibile e innovativa. Ringrazio come sempre i Comuni soci per la fiducia che ci hanno accordato”.

“Il prossimo piano industriale si basa su tre pilastri – ha spiegato l’amministrazione delegato Anna Varriale -: persone, servizio e innovazione. Persone perchè ogni nostro progetto è basato sulle capacità del nostro personale. Servizio perchè il piano porterà a raggiungere livelli di eccellenza nella qualità e nella varietà dei servizi. Innovazione perché vogliamo sfruttare al meglio ogni nuova tecnologia. Nel prossimo piano faremo 151 milioni di investimenti, con 100 euro dedicati ad ogni abitante del territorio servito. Abbiamo in serbo un progetto per la prossimità territoriale, chiamato ‘Fiora in Comune’. Ci sarà la possibilità, per le persone che abitano in zone marginali della provincia di Grosseto, di entrare in contatto con i nostri operatori commerciali attraverso una videochiamata fatta grazie all’aiuto di facilitatori digitali. Questo servizio partirà in due comuni da definire entro il 2026. Continueremo ad erogare i bonus sociali e vogliamo perseguire l’autoproduzione energetica, ridurre sempre più le perdite e continuare a monitorare la qualità ambientale”.

“Come amministrazione collaboriamo con entusiasmo con Acquedotto del Fiora – ha aggiunto Riccardo Ginanneschi, assessore del Comune di Grosseto –. I benefici di questo piano ricadranno sui cittadini e il Comune manifesta apprezzamento per questi investimenti. Auspico e sono certo che la partnership con il gestore idrico sarà sempre più stretta”.

Il Piano Fiora 26/29 è un documento programmatico di alto valore strategico e operativo, coerente con gli indirizzi di governance della società, con le aspettative dei soci e con le più avanzate best practice di settore.