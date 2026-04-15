L’opposizione: “Campo da tennis abbandonato e spogliatoi in condizioni fatiscenti, il Comune intervenga”

Roccastrada (Grosseto). I consiglieri di opposizione Alessio Caporali, Giudi Parrini, Roberto Bocci (Fratelli d’Italia) e Franca Gramola (Lega), a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti e dei sopralluoghi effettuati, hanno presentato un’interrogazione all’amministrazione del Comune di Roccastrada in merito alle condizioni del campo da tennis del capoluogo comunale e dei relativi stabili annessi.

Il capogruppo Alessio Caporali dichiara: “Lo stato di abbandono di questo impianto sportivo perdura oramai da troppi anni: l’edificio degli spogliatoi è stato devastato da azioni vandaliche. A questa condizione, si aggiunge il degrado generato dalle cospicue infiltrazioni d’acqua dalla copertura; gli ambienti interni sono in condizioni fatiscenti. Lo spazio esterno, in parte riservato alle gradinate e al campo da tennis, è infestato dalla vegetazione e da rifiuti; anche il fabbricato della biglietteria, situato a poca distanza ed esterno all’area recintata, è nelle medesime condizioni”.

Caporali continua: “Per tale motivo chiediamo risposte all’amministrazione per conoscere quali decisioni programmatiche intende intraprendere per recuperare il campo da tennis, anche in virtù dell’area in cui insiste, ossia nei pressi del complesso scolastico e dello stadio. A tal proposito sollecitiamo degli interventi tempestivi destinati almeno a precludere l’accesso all’area per arginare ulteriori atti vandalici e l’abbandono dei rifiuti”.

I consiglieri di opposizione, quindi, nel segnalare le criticità che interessano il campo da tennis di Roccastrada, chiedono delucidazioni all’amministrazione comunale.