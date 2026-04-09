Incendio boschivo a Monte Argentario: in azione mezzi aerei e squadre a terra

Grosseto. Dalle ore 13.30 di oggi, un incendio boschivo sta interessando la località di Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario. A causa dei venti che attualmente soffiano sulla zona, il fronte delle fiamme risulta in rapida espansione.

​La sala operativa Regionale si è attivata immediatamente per arginare il rogo. Al momento, il dispositivo di spegnimento inviato sul posto comprende:

due elicotteri antincendi della flotta regionale;

tre squadre di volontariato specializzato in antincendi boschivi (Aib) e una dei Vigili del Fuoco;

un direttore delle operazioni di spegnimento (Di), per strategia di spegnimento e coordinamento degli interventi.

Le operazioni di spegnimento sono in pieno svolgimento, ma rese complesse dalle condizioni meteorologiche. È attualmente in corso una rapida valutazione operativa per il rinforzo del dispositivo di spegnimento: data la velocità di propagazione del fuoco, si prevede la probabile necessità di inviare a breve ulteriori squadre di terra e mezzi aerei aggiuntivi a supporto di quelli già operanti.

​La sala operativa continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del rogo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

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