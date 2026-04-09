Home Cultura & Spettacoli“Scriabin Concert Series”: piano recital di Tobia Pizzirani nella Chiesa dei Bigi
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Scriabin Concert Series”: piano recital di Tobia Pizzirani nella Chiesa dei Bigi

Il concerto è in programma sabato 11 aprile

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views

Grosseto. È in programma sabato 11 aprile, alle 17.30, al Polo Le Clarisse, un nuovo appuntamento con “Scriabin Concert Series”, rassegna di recital pianistici organizzata dall’associazione Scriabin diretta da Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Protagonista sarà il giovane pianista Tobia Pizzirani. Il costo del biglietto è di 8 euro per l’intero, con riduzioni a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto e a 3 euro per gli allievi dell’Istituto “Palmiero Giannetti”.

Il pianista

Tobia Pizzirani, sarà interprete di un programma dedicato a due grandi autori del repertorio pianistico tra Ottocento e Novecento. L’esibizione si aprirà con “Notturno” di O. Respighi, prosegue con il “Preludio op. 31 n. 1”, lo “Studio op. 8 n. 2” e la “Sonata op. 19” di Aleksandr Skrjabin, per concludersi con la “Sonata op. 58” di Fryderyk Chopin.

Nato a Poggibonsi nel 1996, Tobia Pizzirani ha compiuto gli studi musicali tra Siena, Roma e Bolzano e si è perfezionato nel 2022 all’Accademia di musica di Pinerolo con il maestro Alexander Romanovsky. Nel corso della sua attività concertistica si è esibito in sedi di rilievo, tra cui il Salone dei Cinquecento di Firenze e l’Istituto pontificio di musica sacra di Roma. Accanto all’attività di interprete, è attivo anche come compositore.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare il numero 335.5372994.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Decreto Pnrr, Simiani: “Fondi non spesi per finanziare...

“La sorgente di Castalia”: premiazione del concorso letterario

“Ben venga Primavera!”: un incontro sulle tradizioni popolari...

Primo soccorso dei bambini, corsi gratuiti nella sede...

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

“L’ombra del dubbio”: al via la mostra collettiva...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: