Diaccia Botrona: il Comune sottoscrive la nuova convenzione per la gestione condivisa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia ha approvato la nuova convenzione con la Regione Toscana e il Comune di Grosseto per la gestione condivisa della riserva naturale della Diaccia Botrona, confermando il proprio impegno nella tutela e valorizzazione di uno dei più importanti ecosistemi naturali del territorio.

Il rinnovo della convenzione assicura continuità a un modello gestionale già consolidato e valutato positivamente negli ultimi anni, rafforzando la collaborazione tra enti istituzionali con l’obiettivo di garantire e promuovere una fruizione sostenibile della riserva naturale.

L’intesa disciplina in modo puntuale le attività di gestione, manutenzione e monitoraggio della riserva, prevedendo interventi mirati alla tutela degli habitat e della biodiversità, al miglioramento della qualità ambientale e alla valorizzazione delle strutture esistenti.

Tra queste riveste un ruolo centrale il centro visite Casa Rossa Ximenes, punto di riferimento per le attività di educazione ambientale, divulgazione scientifica e accoglienza dei visitatori.

«Da quando la Casa Rossa è ufficialmente patrimonio del Comune di Castiglione della Pescaia – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – stiamo lavorando per il riconoscimento del centro visite come vero e proprio museo di interesse regionale: ci siamo dotati di personale qualificato, come guide ambientali escursionistiche, e di un direttore scientifico in modo che questo straordinario edificio sia considerato un luogo di importanza storica e ambientale, da far conoscere e riconoscere nel nostro territorio e anche oltre».

Con il rinnovo dell’accordo è rafforzato lo sviluppo di iniziative didattiche, culturali e turistiche da intraprendere per promuovere e favorire forme di turismo sostenibile, coniugando tutela ambientale e crescita del territorio.

Il Comune di Castiglione della Pescaia conferma inoltre la propria partecipazione attiva al coordinamento delle attività attraverso un gruppo tecnico congiunto, incaricato di programmare, monitorare e valutare gli interventi previsti, assicurando un costante confronto tra i soggetti coinvolti.

«Il rinnovo dell’accordo – conclude la prima cittadina – rappresenta un passaggio strategico per consolidare il percorso intrapreso e per proseguire, in maniera condivisa, nella salvaguardia e valorizzazione della Diaccia Botrona, patrimonio naturale di straordinario valore ambientale e risorsa fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio. La Casa Rossa Ximenes viene riconosciuta nella nuova convenzione come porta di accesso della riserva, simbolo della storia del nostro territorio e della trasformazione ambientale della nostra terra, adesso luogo di inestimabile valore ecologico».