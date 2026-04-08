Home GrossetoTari, Limatola replica a Minucci: “Polemiche superficiali di chi non conosce l’argomento”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Tari, Limatola replica a Minucci: “Polemiche superficiali di chi non conosce l’argomento”

"Quando si interviene nel dibattito pubblico, soprattutto ricoprendo un ruolo istituzionale, sarebbe opportuno studiare gli atti"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 39 views

Grosseto. Trovo sinceramente imbarazzante dover rispondere a un consigliere regionale come Minucci su argomentazioni che non stanno né in cielo né in terra, frutto evidente di impreparazione e di una conoscenza molto superficiale delle questioni di cui parla”.

A dichiararlo è Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto.

“Quando si interviene nel dibattito pubblico, soprattutto ricoprendo un ruolo istituzionale, sarebbe opportuno studiare gli atti e conoscere i fatti, invece di rilasciare dichiarazioni prive di fondamento. Ho però l’impressione che Minucci non abbia ancora del tutto smaltito la sconfitta subita alle ultime elezioni provinciali. – prosegue Limatola –  E, devo riconoscerglielo, un merito ce l’ha: averci messo faccia e mani in quella campagna elettorale ha certamente contribuito alla mia vittoria”.

“Ma veniamo ai fatti, quelli veri, che Minucci evidentemente ignora. – aggiunge Limatola  Il tema a cui si riferisce, cioè il possibile aumento della Tari per i cittadini dei Comuni di Grosseto, Follonica, Orbetello, Monte Argentario, Castiglione della Pescaia, Scarlino e, più in generale, di tutti i Comuni intensivi dell’Ato Toscana Sud, deriverebbe da una proposta avanzata dal sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli, guarda caso esponente del centrodestra. La proposta di Marcelli chiede di eliminare la distinzione tra Comuni intensivi ed estensivi nella ripartizione di una parte dei costi del Pef. Oggi, infatti, per alcuni servizi ai Comuni estensivi viene riconosciuta una maggiorazione importante rispetto al costo medio standard di ambito, per tenere conto dei maggiori costi legati a territori più vasti e dispersi. Dunque, l’effetto di cui parla Minucci non sarebbe il risultato di una scelta della sinistra o di qualche oscura manovra politica, ma della proposta avanzata da un sindaco del suo stesso schieramento. Se quindi, secondo la sua lettura, c’è qualcuno a cui attribuire la responsabilità, dovrebbe guardare prima di tutto dentro casa propria”.

“Detto questo – sottolinea ancora Limatola -, la posizione del Comune di Roccastrada, presentata in assemblea e ampiamente apprezzata anche dai Comuni di centrodestra, è diversa e più articolata. Noi non proponiamo di spostare semplicemente i costi da un Comune all’altro. Chiediamo invece di rivedere i criteri con cui vengono ripartiti i costi del servizio, per costruire un sistema più giusto e sostenibile.

In modo molto semplice, la nostra proposta dice tre cose:

  • non bisogna guardare soltanto alla quantità di rifiuti prodotti, ma anche alla qualità della raccolta e alla possibilità di valorizzare i materiali;
  • bisogna tenere conto delle condizioni economiche e sociali dei territori, perché un’area interna non può essere trattata come una grande città o un Comune turistico;
  • vanno premiati i Comuni che investono in controlli, sensibilizzazione e miglioramento del servizio.

Questa è la differenza: c’è chi alimenta una polemica tutta politica e chi invece prova a costruire una soluzione”.

“Del resto – conclude Limatola la questione tra Comuni intensivi ed estensivi non segue le appartenenze politiche. In assemblea Ato Toscana Sud i Comuni estensivi, di centrodestra e di centrosinistra, si sono schierati a favore della proposta di Marcelli; i Comuni intensivi, sempre a prescindere dal colore politico, si sono schierati contro. È la dimostrazione che non siamo davanti a uno scontro tra destra e sinistra, ma a un problema reale che richiede serietà e competenza. L’attacco insensato di Minucci non colpisce me, ma il lavoro serio di chi ogni giorno prova a tenere insieme i bisogni concreti delle comunità amministrate coi vincoli delle normative Arera, che sono nazionali e non regionali, ma forse anche questo il consigliere lo ignora. Per quanto mi riguarda, l’invito resta aperto: Minucci venga pure a un tavolo di confronto. Potrebbe essere un’occasione utile per approfondire davvero la questione. Magari, prima, studi un po’. E scelga finalmente da che parte stare: dalla parte di chi prova a costruire soluzioni per rendere la Tari più equa oppure dalla parte di chi continua a fare opposizione perfino ai sindaci del proprio partito. In fondo il primo dovere di chi fa politica e amministra una comunità è conoscere i fatti, prima di commentarli”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Benvenuta primavera”: una passeggiata alla scoperta del Parco...

Pasqua, L’Alternativa: “Tutto esaurito in paese, ma cassonetti...

Il Museo archeologico della vite e del vino...

Traffici transnazionali di rifiuti: la senatrice Petrucci presenta...

Gasolio alle stelle, Cia: “Senza interventi urgenti in...

Tari, Minucci: ” Limatola usa parole offensive perché...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: