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Cantiere in piazza Garibaldi, terminate le prove: al via il posizionamento definitivo delle pietre

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Si è svolto, nella mattinata di martedì 7 aprile, il sopralluogo al cantiere di piazza Garibaldi, a Massa Marittima, a cui hanno preso parte l’architetto Vanessa Mazzini, funzionaria di zona della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, il sindaco Irene Marconi, la responsabile Rup del Comune di Massa Marittima, il geometra Morena Gentili, gli architetti Stefano Giommoni, Giulio Conti e Bernardo Claus, a cui è affidata la progettazione e la direzione dei lavori, il consigliere comunale Sandro Poli, presidente della commissione consiliare sui lavori pubblici.

“Si concludono, con il sopralluogo, le prove di posizionamento delle pietre nella piazza  – spiega il sindaco Irene Marconi -. Dalla settimana prossima avvieremo i lavori di posa degli elementi lapidei, mantenendo dove possibile la vecchia pavimentazione e sostituendo i pezzi ammalorati, per garantire sicurezza e fruibilità pedonale e carrabile”.

“La piazza – prosegue  Marconi rappresenta un contesto estremamente delicato su cui intervenire: proprio per questo la fase di prova ha richiesto del tempo, per analizzare con attenzione le diverse soluzioni e individuare quella più adeguata. Tutte le fasi si sono svolte sotto l’attenta supervisione della Soprintendenza. L’obiettivo è stato quello di arrivare a una scelta capace di coniugare funzionalità e sicurezza con la tutela dell’identità storica del luogo, mantenendo il più possibile fedele l’immagine iconica della piazza che tutti conoscono, amano e riconoscono”.

Lo stralcio attualmente in corso costituisce una delle fasi del progetto complessivo di riqualificazione della piazza, iniziato con la sostituzione dell’illuminazione. Nel progetto, oltre al completamento della pavimentazione, è prevista la posa della pavimentazione in pietra fino alle fonti dell’Abbondanza.

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