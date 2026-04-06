Piano strutturale intercomunale: incontro conclusivo per illustrare il progetto ai cittadini

Arcidosso (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana ha organizzato un incontro con la cittadinanza sul Piano strutturale intercomunale, che è giunto nella sua fase di approvazione.

L’incontro si svolgerà giovedì 9 aprile, alle 17, ad Arcidosso, in località Colonia, nella sede dell’Unione.

Un appuntamento aperto a cittadini, enti, associazioni e operatori economici per conoscere da vicino i contenuti del piano e gli effetti che avrà sul territorio.

Parteciperanno tutti i sindaci dei Comuni associati, il responsabile del servizio associato e del procedimento urbanistico Elisabetta Berti, il garante dell’informazione e della partecipazione Luca Tiberi, l’ufficio di pianificazione e i tecnici del gruppo di lavoro.

“Il Piano strutturale intercomunale supera i confini amministrativi tradizionali e costruisce una governance più integrata ed efficace -commenta Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano, con delega all’Urbanistica nella Giunta dell’Unione –. Non si tratta di un semplice strumento tecnico, ma di un atto di responsabilità istituzionale: definisce un quadro di riferimento per uno sviluppo equilibrato,capace di tutelare il patrimonio naturale e culturale, di tenere insieme identità locali e visione d’insieme, nell’interesse delle comunità e delle generazioni future. La dimensione intercomunale consente di mettere in rete risorse e competenze, rafforzando la capacità dei territori di affrontare le sfide contemporanee e di cogliere le opportunità offerte dai livelli istituzionali sovraordinati. Il percorso che ha portato a questo risultato,sviluppato nell’arco di oltre dieci anni, testimonia la complessità ma anche il valore di una pianificazione costruita in modo coordinato tra più enti. Il Piano strutturale intercomunale nasce infatti come sperimentazione su scala intercomunale, anticipando modelli oggi sempre più diffusi e richiedendo un costante confronto istituzionale e tecnico”.

“Quello del 9 aprile rappresenta l’incontro conclusivo del percorso partecipativo avviato dall’Unione per la redazione del Piano – aggiunge Federico Balocchi, presidente dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana – che poi sarà trasmesso in Regione, la quale convocherà il tavolo per valutare la conformazione al Pit con valenza di piano paesaggistico. In seguito al pronunciamento della conferenza, il piano entrerà in vigore. È uno strumento di pianificazione territoriale molto atteso: dotarsi di un Piano strutturale intercomunale significa orientare lo sviluppo in modo condiviso, all’interno di un quadro chiaro di regole e opportunità, presupposto fondamentale per far ripartire il settore dell’edilizia in Amiata. È un risultato frutto di un lavoro lungo e partecipato, che guarda al futuro della nostra montagna con una visione unitaria e concreta.”

“Il contributo dei diversi livelli di pianificazione e l’adeguamento agli strumenti di settore – conclude Luciano Petrucci – hanno rappresentato un’occasione di crescita qualitativa del Piano. Particolare rilievo assume l’attenzione alle criticità geologiche e idrauliche del territorio, che orienta le scelte verso condizioni di maggiore sicurezza e sostenibilità”.