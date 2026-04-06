“Les Fleurs du Mal”: le foto di Alberto Franceschini in mostra al Museo archeologico

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato l’organizzazione della mostra fotografica “Les Fleurs du Mal”, del fotografo grossetano Alberto Franceschini, in programma al Museo archeologico e d’arte della Maremma dal 18 aprile al 24 maggio.

Il progetto, presentato alla direzione scientifica del museo, prevede la realizzazione dell’esposizione insieme alle attività di promozione e comunicazione.

“Con questa mostra – hanno affermato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – prosegue l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il Museo archeologico e d’arte della Maremma come spazio aperto alla contemporaneità e ai talenti del territorio. L’esposizione di Alberto Franceschini rappresenta un’importante occasione per arricchire l’offerta culturale cittadina e per avvicinare il pubblico alla fotografia come forma espressiva e di riflessione”.