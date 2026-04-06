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“Les Fleurs du Mal”: le foto di Alberto Franceschini in mostra al Museo archeologico

L'esposizione sarà inaugurata il 18 aprile

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato l’organizzazione della mostra fotografica “Les Fleurs du Mal”, del fotografo grossetano Alberto Franceschini, in programma al Museo archeologico e d’arte della Maremma dal 18 aprile al 24 maggio.

Il progetto, presentato alla direzione scientifica del museo, prevede la realizzazione dell’esposizione insieme alle attività di promozione e comunicazione.

“Con questa mostra – hanno affermato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla cultura, Luca Agrestiprosegue l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il Museo archeologico e d’arte della Maremma come spazio aperto alla contemporaneità e ai talenti del territorio. L’esposizione di Alberto Franceschini rappresenta un’importante occasione per arricchire l’offerta culturale cittadina e per avvicinare il pubblico alla fotografia come forma espressiva e di riflessione”.

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