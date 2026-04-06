Soggiorni estivi 2026: il Comune incontra i cittadini per illustrare proposte e raccogliere consigli

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano promuove un incontro pubblico dedicato all’organizzazione dei soggiorni per l’estate 2026, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione delle proposte.

L’appuntamento è in programma giovedì 9 aprile alle 17.30 alle Stanze ed è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alla fascia over 65.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione di favorire occasioni di socialità e benessere, proseguendo un percorso già avviato negli anni precedenti e rafforzato con un indirizzo specifico approvato dalla Giunta comunale. L’obiettivo è costruire un’offerta che risponda in modo concreto alle esigenze e ai desideri dei partecipanti, valorizzando il contributo diretto della comunità.

«Come amministrazione investiamo con continuità nelle politiche sociali e in particolare nelle iniziative dedicate alla terza età – dichiara il vicesindaco e assessore al sociale Roberto Bulgarini – perché crediamo sia fondamentale creare occasioni di incontro, socialità e benessere. Progetti come questo nascono proprio con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e di offrire opportunità anche alla popolazione adulta, costruendo momenti di condivisione e partecipazione».

L’incontro

Durante l’incontro saranno presentate alcune ipotesi di soggiorno e raccolte proposte, suggerimenti e manifestazioni di interesse utili a definire destinazioni, durata e modalità organizzative del viaggio. A supporto di questo percorso partecipativo sarà distribuito anche un questionario pensato per raccogliere indicazioni sui bisogni e sulle preferenze dei cittadini.

L’amministrazione comunale intende sostenere l’iniziativa contribuendo alle spese di organizzazione, con l’obiettivo di rendere il soggiorno accessibile al maggior numero possibile di partecipanti, anche attraverso la copertura dei costi di viaggio e l’eventuale presenza di accompagnatori.