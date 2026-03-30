Grande successo per “Uniti per Irene”: raccolti 5.692,93 euro

Gavorrano (Gr) – Si è conclusa con grande partecipazione e profonda emozione la giornata solidale “Uniti per Irene”, un evento che ha saputo trasformarsi in qualcosa di molto più di una semplice iniziativa: un momento autentico di condivisione, energia e forte senso di comunità. La risposta del territorio è stata straordinaria. Tante persone hanno scelto di esserci, dimostrando quanto sia potente l’unione quando si cammina fianco a fianco verso un obiettivo comune. Il risultato concreto di questo impegno collettivo è significativo: sono stati raccolti 5.692,93 euro, cifra che testimonia la generosità e la partecipazione di tutti.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno sostenuto concretamente l’iniziativa: UniCoop Tirreno, Conad, DPiù, Panificio Cambri e Bondani, Il Morgante GEOfood e Wine di Massimo Bucci, La Svolta, Elettromare di Gabriele Fusini, Termoimpianti di Stefanini Paolo e Salvatore, Becucci Immobiliare S.a.s. di Montemaggi S. & C, Associazione Il Mandorlo, FIDC-UCT e Associazione Commercianti Bagno di Gavorrano.

Un ringraziamento speciale degli organizzatori anche a tutte le istituzioni, associazioni e realtà del territorio che hanno reso possibile la realizzazione della giornata: Comune di Gavorrano, Provincia di Grosseto, Regione Toscana, la squadra manutenzione esterna del Comune e l’amministrazione comunale, Croce Rossa Italiana – Comitato di Gavorrano, Soccorso Alpino e Speleologico Toscano – Stazione Monte Amiata, AVIS Gavorrano-Scarlino, Auser Bagno di Gavorrano, Arci In Progress, Fidc-Uct sezione di Gavorrano, Associazione Commercianti Bagno di Gavorrano, Pro Loco Gavorrano, Amici2 Ruote, Arboreto di Maremma di Paolo Stefanini, Eni Rewind e Comune di Scarlino.

Un grazie sincero, infine, a tutte le persone che hanno partecipato e contribuito con il loro impegno e la loro presenza: sono state il vero cuore pulsante della giornata.