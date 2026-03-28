Si riunisce la Consulta per la tutela degli animali: seduta pubblica lunedì 30 marzo

Grosseto. Si terrà lunedì 30 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, la prossima riunione della Consulta comunale per la tutela degli animali, organismo che riunisce le associazioni del territorio impegnate nella protezione e nel benessere animale.

La seduta si svolgerà in modalità pubblica: le cittadine e i cittadini interessati potranno assistere ai lavori, nel rispetto della capienza della sala.

Dopo la fase di insediamento e il primo ciclo di confronto interno tra le associazioni, la Consulta entra ora in una fase più operativa, orientata alla definizione di proposte concrete e strumenti utili al miglioramento delle politiche comunali.

Tra i principali temi all’ordine del giorno:

l’approvazione delle prime proposte di modifica al Regolamento comunale per la tutela degli animali da proporre alla Commissione consiliare competente;

da proporre alla Commissione consiliare competente; la discussione sui dati e sulle informazioni trasmesse dal Comune e dall’Asl sul canile convenzionato di Grosseto ;

; un primo approfondimento sulle criticità legate al tema del gattile sanitario ;

; il punto sulla proposta, anche in Toscana, dell’ obbligo di microchip per i gatti e contestuale iscrizione nell’Anagrafe degli animali da compagnia;

e contestuale iscrizione nell’Anagrafe degli animali da compagnia; la presentazione del Progetto adozioni canili toscani (Pact).

La riunione rappresenta anche un importante momento di confronto con le istituzioni: sono stati invitati a partecipare la presidente e i componenti della 3ª Commissione consiliare “Affari animali”, nonché l’assessore all’ambiente Erika Vanelli e gli uffici comunali competenti.

“La Consulta nasce con l’obiettivo di trasformare il lavoro quotidiano delle associazioni in proposte coordinate e strumenti concreti, rafforzando il dialogo tra volontariato, cittadini e amministrazione – si legge in una nota della stessa Consulta -. La partecipazione dei cittadini è un elemento fondamentale di questo percorso: una città più attenta agli animali è anche una città più consapevole, responsabile e solidale verso tutte le forme di vita.

Nella sezione del sito del Comune di Grosseto dedicata alla Consulta è possibile leggere i verbali e le proposte avanzate dalle associazioni nelle precedenti riunioni: