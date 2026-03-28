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Il segretario generale del Comune eletto nel direttivo nazionale Unscp

di Redazione
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Grosseto. Riconoscimento nazionale per il segretario generale del Comune di Grosseto, Simone Cucinotta, eletto all’unanimità nel direttivo nazionale dell’Unione nazionale segretari comunali e provinciali (UNSCP).
L’elezione è avvenuta oggi nel corso del congresso nazionale dell’associazione, che ha riunito segretari comunali e provinciali da tutta Italia per confrontarsi sui temi chiave della funzione, dall’evoluzione normativa al rafforzamento del ruolo negli enti locali.
Con una lunga esperienza maturata in amministrazioni di diversa dimensione, dai piccoli Comuni a realtà più strutturate, Cucinotta entra così nell’organo di indirizzo nazionale chiamato a definire le linee strategiche e le posizioni della categoria.
“La mia candidatura è nata in modo spontaneo, con l’idea di mettere a disposizione un’esperienza maturata sul campo, sempre con un approccio concreto e collaborativo”, ha commentato Cucinotta.
L’incarico rappresenta un riconoscimento del percorso professionale e, al tempo stesso, un’opportunità per rafforzare il contributo del territorio grossetano nei processi di evoluzione della funzione dei segretari comunali, sempre più centrale per il buon funzionamento e la trasparenza della pubblica amministrazione.
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