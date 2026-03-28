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Lotta agli affitti turistici abusivi, controlli della Polizia locale: arrivano le prime sanzioni

di Redazione
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Follonica (Grosseto). La Polizia locale del Comune di Follonica ha iniziato specifici controlli sulle locazioni con le finalità di recuperare il gettito dei tributi locali, monitorare il rispetto degli adempimenti previsti in capo ai gestori delle locazioni, inclusi gli obblighi di segnalazione degli ospiti in Questura, punto ancor più rilevante ai fini delle azioni antiterrorismo, e di tutelare la libera concorrenza a beneficio di chi rispetta le regole.

In questi giorni sono state accertate e contestate a tre persone impegnate in attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale la mancata richiesta del Cin (Codice identificativo nazionale) in violazione dell’ articolo 60 della Legge regionale n.61/2024 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa di 1.600,00 euro.

Non solo sanzioni. L’amministrazione comunale ricorda infatti quali sono le principali incombenze burocratiche/fiscali/di sicurezza per coloro che svolgono attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale:

  • Cin (Codice identificativo nazionale): obbligatorio per tutti gli immobili in locazione breve, da esporre sia negli annunci che all’esterno dell’immobile;
  • alloggiati web: registrazione obbligatoria sul portale della Polizia di Stato per comunicare i dati degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo (o 6 ore per soggiorni di una notte);
  • comunicazione regionale: obbligo di segnalazione dell’attività tramite il portale MOTourist;
  • tassa di soggiorno: riscossione e riversamento al Comune;
  • estintori e rilevatori: obbligo di estintori portatili e rilevatori di gas combustibile/monossido di carbonio;
  • sicurezza impianti: certificazione di conformità degli impianti elettrici e a gas.

L’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti fa sapere che: “La Polizia locale, oltre a definire le decine di accertamenti attualmente in corso, continuerà per tutta l’estate i controlli sulle attività di locazione turistiche, con lo scopo di contrastare potenziali violazioni anche nella considerazione che l’eventuale assenza del codice identificativo potrebbe celare violazioni in materia di sicurezza ancora più gravi”.

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