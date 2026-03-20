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Incidente sull’Aurelia: padre e figlia di due anni trasportati in ospedale

I due passeggeri sono stati assistiti sul posto dal personale della Croce Rossa di Follonica

di Redazione
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Grosseto. Questa mattina, intorno alle 6.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti sull’Aurelia, nel comune di Follonica, in direzione sud, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, con a bordo un uomo e la figlia di circa due anni, è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo fuori strada.

I due passeggeri sono stati assistiti sul posto dal personale della Croce Rossa di Follonica e sono stati trasportati entrambi in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul luogo dell’incidente presente anche la Polizia stradale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.

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