Referendum sulla riforma della giustizia: “La Maremma per il Sì” chiude la campagna

Grosseto. Grosseto si prepara ad ospitare l’evento conclusivo della campagna referendaria sulla riforma della giustizia promossa dai comitati del Sì. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo, alle 17.30, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, per un incontro pubblico dal titolo “La Maremma per il Sì”, che vedrà la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali, politici e del mondo delle professioni.

L’iniziativa, organizzata dai comitati a sostegno della riforma, rappresenta il momento finale di confronto con cittadini ed elettori in vista del voto del 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di approfondire i contenuti della riforma e le ragioni del Sì.

I relatori

All’incontro interverranno: l’onorevole Fabrizio Rossi, parlamentare di Fratelli d’Italia, Andrea Maule, segretario provinciale della Lega, Giacomo Picchi, presidente del comitato provinciale “Sì Riforma”, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, Elismo Pesucci, sindaco di Campagnatico ed esponente di Forza Italia, Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Massimiliano Arcioni, presidente della Camera penale di Grosseto, Sebastiano Venier, del comitato “Giustizia Sì”, ianluigi Ferrara, del Movimento Cristiano Lavoratori ed esponente dell’Udc, Andrea Ulmi, esponente di Noi Moderati, Emilio Falletti, di Azione Grosseto.

“Un parterre ampio e trasversale che testimonia il coinvolgimento di diverse sensibilità politiche e civiche a sostegno della riforma – si legge in una nota degli organizzatori dell’evento -. L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’ultima occasione di approfondimento prima del voto, con interventi e contributi mirati a chiarire i principali aspetti della riforma e il suo impatto sul sistema Paese”.