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Nasce il Consorzio scrittori di Maremma e Amiata: prima iniziativa una veglia letteraria

Cosma nasce dall’esigenza di mettere in relazione esperienze, competenze e percorsi diversi

di Redazione
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Grosseto. Cosma – Consorzio scrittori Maremma Amiata è un progetto che riunisce autori, lettori e operatori culturali con l’obiettivo di costruire una rete attiva e collaborativa nel territorio della Maremma e dell’Amiata.

Nata da un’idea di Filippo Cerri (nella foto, Costanza Ghezzi, che ricopre il ruolo di presidente, Gianluca Pappalettere, Massimiliano Piersanti e Gianmarco Serra, scrittori e artisti maremmani, l’associazione è stata da loro costituita con l’obiettivo di essere inclusiva e di coinvolgere quante più persone possibili.

Cosma, infatti, nasce dall’esigenza di mettere in relazione esperienze, competenze e percorsi diversi, creando uno spazio condiviso in cui la scrittura diventi strumento di incontro, confronto e diffusione culturale. Il consorzio si propone come punto di riferimento per chi scrive, ma anche per lettori, istituzioni e realtà culturali interessate a valorizzare il patrimonio narrativo e creativo del territorio attraverso la costituzione di un laboratorio permanente di comunità.

Tra le principali attività in programma:

  • l’organizzazione di presentazioni, incontri e workshop;
  • la creazione di una rete tra autori per facilitare collaborazioni e scambi;
  • la promozione e il racconto delle iniziative culturali locali;
  • lo sviluppo di un festival letterario itinerante, capace di attraversare borghi e paesaggi della Maremma e dell’Amiata;
  • la costruzione di un archivio vivo delle esperienze culturali, per contribuire a storicizzare e dare continuità a ciò che accade sul territorio.

Cosma vuole essere anche uno spazio di narrazione: un luogo in cui raccogliere storie, voci e geografie, restituendo un’immagine plurale e dinamica di un’area ricca di stratificazioni, memorie e immaginari.

In un tempo in cui le realtà culturali rischiano spesso di operare in modo isolato, Cosma si propone come un gesto collettivo: un tentativo di costruire legami, amplificare le voci e dare forma a una comunità.

Il primo evento di presentazione di Cosma si terrà a Montemerano, una veglia letteraria, sarà l’occasione inaugurale per incontrare i partecipanti, raccontare il progetto e avviare questo percorso condiviso. Per informazioni sull’evento e sul consorzio: associazionecosma@gmail.com.

Per informazioni e aggiornamenti: https://consorzioscrittorimaremmaamiata.substack.com/

L’immagine del logo è stata creata da Isabel Herguera.

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