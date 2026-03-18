Home Attualità82 anni fa l’eccidio di Maiano Lavacchio: un autobus da Grosseto per partecipare alla commemorazione
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

82 anni fa l’eccidio di Maiano Lavacchio: un autobus da Grosseto per partecipare alla commemorazione

La cerimonia è in programma domenica 22 marzo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. Si terrà domenica 22 marzo, a Maiano Lavacchio (Casa Andrei), la cerimonia commemorativa per l’82° anniversario della liberazione della provincia di Grosseto e per ricordare il sacrificio degli undici martiri d’Istia, giovani vittime della repressione fascista.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 9.00 con la Santa Messa. A seguire, alle 10.00 è previsto il momento istituzionale dedicato al ricordo dei martiri d’Istia con gli interventi del sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini; della presidente dell’Anpi provinciale “Norma Parenti”, Antonella Coppi; del presidente dell’Isgrec, Lio Scheggi; del sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci; del presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola; del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

La cerimonia si concluderà alle 10.45 con la deposizione della corona ai caduti.

Per consentire alla cittadinanza di partecipare, sarà disponibile un servizio di autobus con partenza da Grosseto, in piazza De Maria, alle 8.20.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Grosseto insieme ai Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Cinigiano, al comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Anpi e all’Isgrec

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Cambio al vertice del Centro commerciale naturale: Francesca...

Servizio civile, un anno per mettersi in gioco:...

Giornata nazionale delle vittime del covid: il ricordo...

Elezioni provinciali, Forza Italia: “Serve riflessione serie e...

Guerra in Iran, Confartigianato: “Rischi concreti per energia,...

Fondazione Bianciardi: alla Chelliana un seminario dedicato ad...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: