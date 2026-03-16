Casa di comunità, Forza Italia: “Attivare servizi sanitari o sarà una scatola nuova”

Follonica (Grosseto). “La recente inaugurazione della Casa di Comunità di Follonica, evento che avrebbe dovuto segnare un significativo passo avanti nella sanità territoriale del nostro Comune, non può e non deve essere vissuta come una semplice celebrazione di facciata, priva di contenuti reali e di servizi concreti per i cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il coordinamento comunale di Forza Italia Follonica.

“Come già denunciato dal consigliere di opposizione Mazzocco, a cui Forza Italia esprime piena solidarietà politica, servono fatti e non propaganda, perché la struttura, allo stato attuale, resta una ‘casa vuota’ se l’apertura non è accompagnata dalla piena attivazione dei servizi sanitari promessi – continua la nota -. Non possiamo accettare che si taglino nastri festanti mentre mancano medici, assistenza primaria garantita, continuità assistenziale e servizi di telemedicina, elementi che dovrebbero costituire il cuore operativo di una vera Casa di comunità. È inaccettabile che la nuova struttura, pur essendo importante dal punto di vista infrastrutturale, non offra nei fatti maggiore assistenza ai cittadini, poiché l’assenza di personale medico sufficiente vanifica qualsiasi investimento nell’edificio. Al momento, infatti, i servizi già esistenti sono stati semplicemente trasferiti in una sede diversa, senza alcun potenziamento reale”.

“Forza Italia Follonica ritiene che – prosegue il comunicato -:

la salute non sia un elemento su cui fare propaganda, ma un diritto fondamentale da garantire concretamente;

è necessario che la Regione Toscana e l’Asl garantiscano medici, infermieri e personale sufficienti per coprire realmente le esigenze dei cittadini, non solo per inaugurazioni;

gli amministratori locali, attraverso gli organismi di rappresentanza come la Conferenza dei Sindaci, devono farsi forti della voce delle comunità e chiedere l’attuazione di tutti i servizi previsti, senza compromessi”.

“Forza Italia ribadisce il proprio impegno a vigilare affinché la Casa di Comunità non resti un simbolo vuoto – termina la nota -, ma diventi davvero un presidio di salute funzionante e accessibile per tutti i cittadini della nostra città e del territorio”.