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“Poesie”: la raccolta di Antonia Pozzi presentata alla biblioteca Chelliana

L'iniziativa è in programma martedì 17 marzo

di Redazione
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Grosseto. All’interno del ciclo “Novecento dimenticato”, la Fondazione Bianciardi propone, martedì 17 marzo, la presentazione di “Poesie” di Antonia Pozzi, a cura di Riccardo Castellana, docente di letteratura italiana contemporanea all’Università di Siena e membro del comitato scientifico della Fondazione.

La raccolta proposta è particolarmente interessante perché permette di fare luce su un’autrice poco conosciuta la cui voce originale si esprime nel periodo immediatamente precedente la seconda guerra mondiale. La vita troppo breve di Pozzi rende preziosa la testimonianza poetica emergente dal testo prescelto.

In “Novecento dimenticato”, Antonia Pozzi è l’ultima di una serie di autrici i cui esordi letterari si realizzano negli anni Trenta-Quaranta: alle opere di De Cespedes, Cialente, Ginzburg, Morante, Masino, tutte narratrici, si aggiunge il suo contributo poetico per completare un calendario inconsueto e molto seguito.

La presentazione avrà luogo alla Biblioteca Chelliana di Grosseto, con inizio alle 17.30.

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