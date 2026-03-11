Opere pubbliche, Berardi: “Investiti oltre due milioni, lavori all’asilo in fase di ultimazione”

Orbetello (Grosseto). «Opere pubbliche per un investimento totale da parte del Comune di Orbetello superiore ai 2 milioni di euro, tra lavori in fase di ultimazione, in corso e cantieri in partenza»: a farlo sapere è il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi.

«L’intervento più importante in fase di ultimazione – spiega Berardi – è la costruzione del nuovo asilo di Orbetello Scalo che, dopo la nuova scuola elementare di Albinia, rappresenta un altro importante traguardo per la nostra amministrazione comunale in termini di offerta di servizi all’infanzia e, quindi, all’intera comunità. Alle fasi finali anche la ritinteggiatura del palazzetto dello sport di Orbetello, oggetto anche di un importante intervento di riqualificazione interna, a cui si va ad aggiungere quella esterna».

«Sono in corso inoltre – aggiunge il consigliere – interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del mattonellato di via Gioberti, nel centro storico di Orbetello, di via Franceschelli, a Orbetello Scalo, ed è in corso la riasfaltatura della strada dei campeggi (secondo stralci), mentre proseguono i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica».

«Per quanto riguarda gli interventi in partenza – dichiara ancora Berardi – la prossima settimana avrà inizio la manutenzione del verde su tutto il territorio, entro il mese di marzo partirà la riqualificazione della rotatoria di Neghelli e, ad aprile, è prevista la messa in opera della casetta dell’acqua di Polverosa. Ad aprile partiranno inoltre gli interventi sulle aree dei parchi gioco, per cui il Comune di Orbetello ha già stanziato le risorse e affidato i lavori. Gli interventi sono stati ritardati dalle forti piogge degli ultimi mesi che hanno reso impossibile l’avvio dei lavori ma che, comunque, sono in calendario a stretto giro».

«Tra opere pubbliche, riqualificazioni e interventi mirati – conclude il consigliere –, si tratta di un investimento complessivo da parte del Comune di Orbetello superiore ai 2 milioni di euro con cui l’Ente contribuisce alla realizzazione di opere per un valore complessivo che si aggira intorno agli 8 milioni di euro».