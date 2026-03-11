Piazza Garibaldi, Mazzocco: “Lavori in forte ritardo, possibili disagi per Pasqua e per il Balestro”

Massa Marittima (Grosseto). “Il primo cantiere aperto già prima delle festività natalizie, al quale seguiranno successivi cantieri per il rifacimento della pavimentazione della piazza Garibaldi, doveva essere già completato e chiuso. Purtroppo, come troppo spesso accade, abbiamo ancora la nostra stupenda piazza transennata”.

Così Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione, richiama l’amministrazione comunale di Massa Marittima “sul problema che già ha coinvolto una manifestazione bella e importante come quella della Proloco durante le festività natalizie, ora coinvolgerà inevitabilmente le festività pasquali e con esse il flusso turistico. In più c’è la stagione del turismo sportivo e non alle porte”.

“Infine, cosa non di ultimo conto, ma solo cronologicamente tra le altre, c’è il Balestro di maggio. Ad oggi i cittadini non hanno rassicurazioni pubbliche e circostanziate su come intenda procedere l’amministrazione – termina Mazzocco –. Di certo c’è solo un cantierino che sta stravolgendo numerose attività e importanti occasioni per un’adeguata accoglienza e fruibilità della nostra magnifica piazza”.