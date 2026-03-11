Home Colline MetalliferePiazza Garibaldi, Mazzocco: “Lavori in forte ritardo, possibili disagi per Pasqua e per il Balestro”
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Piazza Garibaldi, Mazzocco: “Lavori in forte ritardo, possibili disagi per Pasqua e per il Balestro”

Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione, richiama l'amministrazione comunale di Massa Marittima

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Massa Marittima (Grosseto). Il primo cantiere aperto già prima delle festività natalizie, al quale seguiranno successivi cantieri per il rifacimento della pavimentazione della piazza Garibaldi, doveva essere già completato e chiuso. Purtroppo, come troppo spesso accade, abbiamo ancora la nostra stupenda piazza transennata”.

Così Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione, richiama l’amministrazione comunale di Massa Marittima “sul problema che già ha coinvolto una manifestazione bella e importante come quella della Proloco durante le festività natalizie, ora coinvolgerà inevitabilmente le festività pasquali e con esse il flusso turistico. In più c’è la stagione del turismo sportivo e non alle porte”.

“Infine, cosa non di ultimo conto, ma solo cronologicamente tra le altre, c’è il Balestro di maggio. Ad oggi i cittadini non hanno rassicurazioni pubbliche e circostanziate su come intenda procedere l’amministrazione – termina Mazzocco –. Di certo c’è solo un cantierino che sta stravolgendo numerose attività e importanti occasioni per un’adeguata accoglienza e fruibilità della nostra magnifica piazza”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Festa della Liberazione, Anpi: “Commenti del sindaco fuori...

Referendum sulla giustizia: “La Maremma per il Sì”...

Referendum sulla giustizia: il Pd organizza un incontro...

Federazione italiana balestrieri: Angelo Soldatini eletto presidente

Gestione dei servizi museali: il Comune pubblica il...

“La Maremma per il Sì”: un incontro per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: