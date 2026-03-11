Referendum sulla riforma della giustizia: in paese nasce il Coordinamento per il No

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il 2 marzo scorso, a Castiglione della Pescaia, si è costituito il Coordinamento per il No al referendum costituzionale della giustizia, composto dalla sezione Anpi del paese maremmano, dalla Cgil, dall’Unione comunale del Partito Democratico e dal Partito della Rifondazione Comunista di Castiglione.
Sabato 14 marzo, dalle 9 alle 12, presso il mercato, sarà presente un gazebo con rappresentanti del Coordinamento per informazioni e la distribuzione di materiale sul voto.