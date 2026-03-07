Lavoro: l’Unione dei Comuni pubblica avvisi per la formazione di elenchi per future assunzioni

Amiata (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana ha pubblicato due avvisi di selezione pubblica, per la formazione degli elenchi di idonei dai quali i singoli Comuni aderenti e l’Unione stessa potranno attingere per future assunzioni di personale, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Gli avvisi

Il primo avviso riguarda la formazione di un elenco di idonei per il profilo di ragioniere.

Il secondo avviso riguarda invece l’aggiornamento dei precedenti elenchi risalenti al 2024, di diversi profili professionali dell’area istruttori e dell’area dei funzionari:

profilo istruttore tecnico;

profilo istruttore informatico;

profilo istruttore amministrativo contabile;

profilo istruttore di vigilanza;

profilo istruttore direttivo tecnico;

profilo istruttore direttivo amministrativo contabile.

Le domande per il profilo di ragioniere devono pervenire entro le ore 14 del 25 marzo 2026. Le domande per gli altri profili entro le ore 16 del 25 marzo 2026.

“Gli elenchi di idonei consentiranno agli enti di disporre di graduatorie aggiornate da cui attingere in modo più rapido ed efficiente per le esigenze di personale. -spiega Federico Balocchi, presidente dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana – Un modo per snellire le procedure garantendo al tempo stesso trasparenza e qualità nelle selezioni. Parliamo complessivamente di ben sette differenti profili professionali, quindi un’interessante opportunità di accesso al lavoro per l’area dell’Amiata”.

“Con questa modalità operativa – aggiunge Massimo Galli, sindaco di Roccalbegna con delega al personale nella giunta dell’Unione – rispondiamo ai bisogni organizzativi dei Comuni e dell’Unione in modo efficiente. Gli avvisi tengono infatti in considerazione i reali bisogni di personale espressi dai Comuni e dall’Unione. Si apriranno pertanto diverse opportunità di assunzione, facciamo un appello ai giovani a partecipare.”

Gli avvisi sono consultabili al seguente link: https://egov.uc-amiata.gr.it/ucmagros/zf/index.php/bandi-di-concorso

Il Servizio gestione risorse umane dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana è a disposizione per eventuali informazioni via mail all’indirizzo s.forti@uc-amiata.gr.it o telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 al recapito 0564.965262.