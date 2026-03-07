Follonica si tinge di giallo: luci come mimose per l’8 marzo

Follonica (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale della donna, la città di Follonica sceglie il linguaggio simbolico della luce per lanciare un messaggio di consapevolezza e solidarietà.
Da questa sera e per tutto il fine settimana, il cuore del centro urbano si accenderà di un giallo vibrante, lo stesso colore della mimosa, fiore simbolo della forza e della resilienza femminile.
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, vedrà protagonisti i luoghi chiave della vita cittadina: via Roma, via Amorotti e la sede del palazzo comunale risplenderanno di luce gialla.
L’obiettivo di questo gesto è duplice. Da un lato celebrare il valore delle donne nella comunità follonichese; dall’altro, il desiderio che questa luce serva a illuminare le troppe zone d’ombra, buie, che ancora affollano le cronache odierne.
L’illuminazione non è solo un omaggio estetico, ma un atto di impegno civile per ribadire il “no” della città a ogni forma di sopruso e per promuovere una cultura del rispetto che duri tutto l’anno, ben oltre la ricorrenza dell’8 marzo.
L’amministrazione comunale coglie l’occasione per rivolgere un augurio a tutte le donne di Follonica: “Che questa festa sia un momento di orgoglio, ma anche un passo avanti verso un futuro di reale uguaglianza”.